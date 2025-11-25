韓기업들, 트럼프 행정부에 "USMCA 유지" 요청…왜?

미국·멕시코·캐나다 협정(USMCA)이 내년 공동 검토를 앞둔 가운데 도널드 트럼프 행정부가 협정을 연장하지 않거나 개정할 수 있다는 전망이 나오면서 북미 생산기지를 운영하는 한국 기업들에 비상이 걸렸다. USMCA가 한국 기업에 사실상 '무관세 패스' 역할을 해온 만큼 협정 불확실성이 확대되면 공급망 전략 전면 수정이 불가피하다는 우려가 커지고 있다.

24일(현지시간) 미 무역대표부(USTR)에 따르면 트럼프 행정부는 2026년 7월1일로 예정된 USMCA 공동 검토를 앞두고 이해 관계자 의견을 수렴하는 절차를 진행하고 있으며 다음 달 3~5일 공청회를 개최할 예정이다. 마감일인 지난 3일까지 총 1515건이 접수됐는데 이 가운데 멕시코·캐나다 현지에 생산시설을 둔 주요 한국 기업들도 직접 의견서를 제출하며 협정 유지 필요성을 강조했다.

USMCA가 한국 기업에 중요한 이유는 북미에서 일정 비율 이상의 부품·소재를 조달하면 완제품을 무관세로 미국 시장에 수출할 수 있어서다. 삼성전자·LG전자·현대차·LG에너지솔루션 등은 멕시코·캐나다 공장에서 생산해 미국 시장에 공급하면서 무관세 혜택을 활용해왔다. 자동차, 가전, 배터리, 전자 등 제조업 전반에서 북미 생산이 확대된 것도 이러한 조세·무역 환경의 영향이 컸다.

삼성전자는 USTR에 제출한 의견서에서 "USMCA는 미국과 북미 지역에서 삼성의 투자와 통합 공급망 구축에 핵심적 역할을 해왔다"고 밝혔다. 삼성은 USMCA 기준을 충족하는 제품에 대한 무관세 원칙을 미국 정부가 재확인해야 한다고 강조했다. 아울러 트럼프 1기 당시 부과된 '무역확장법 232조' 기반 철강·알루미늄 품목별 관세가 "북미 공급망을 기반으로 생산하는 기업에도 부담이 된다"며 USMCA 원산지 기준을 충족하는 제품은 관세 적용에서 제외해달라고 요청했다.

LG전자 역시 멕시코 공장에서 생산하는 자동차 부품이 USMCA 기준을 충족하는 만큼 미국이 일괄 적용하고 있는 50% 철강·알루미늄 관세를 면제해달라고 요구했다. LG에너지솔루션은 북미 배터리 공급망 구축의 전제 조건이 USMCA였다는 점을 강조하며 "배터리 원산지 규정은 이미 매우 복잡하고 행정 부담이 크다"며 기준 강화에 반대 의사를 밝혔다.

현대자동차그룹도 협정 안정성이 대규모 투자의 선결 조건이라고 지적했다. 현대차는 미국 조지아주 '현대차그룹 메타플랜트 아메리카'(HMGMA) 등 대미 투자 계획을 언급하며 "USMCA 연장을 둘러싼 불확실성이 장기 신규투자 결정에 실질적 장애가 되고 있다"고 했다. 특히 2026~2030년 예정된 추가 투자는 "USMCA가 2026년 이후에도 지속될 것이란 조기 보장 없이는 추진하기 어렵다"고 강조했다.

한국 기업뿐 아니라 글로벌 자동차업계 역시 USMCA가 유지되지 않을 경우 투자·고용·공급망이 흔들릴 수 있다며 트럼프 행정부에 협정 연장을 요청한 바 있다. 테슬라, 도요타, 포드, GM, 혼다, 현대차, 폭스바겐, 스텔란티스 등 미·일·한 주요 완성차 업체 10여 곳이 USTR에 공식적으로 의견서를 제출하며 USMCA의 조기 연장을 촉구했다.

문제는 트럼프 대통령이 멕시코·캐나다의 대미 무역흑자와 낮은 미국 내 조달 비중에 불만을 드러내며 USMCA를 손질하려는 의지를 여러 차례 내비쳐 왔다는 점이다. 트럼프 대통령은 최근 마크 카니 캐나다 총리와의 회담에서 "USMCA를 재협상할 수 있다. 아니면 새로운 합의를 할 수도 있다"고 밝히며 모호한 입장을 보였다.

업계에서는 다자 협상보다 양자 협상을 선호하는 트럼프 대통령의 스타일상 USMCA를 약화시키고 양국과 개별 협상을 추진하려 할 것이라는 관측도 나온다.

만약 USMCA가 연장되지 않는다면 협정은 2036년 자동 종료된다. 이 경우 멕시코·캐나다 생산품의 미국 수출은 상당 부분 관세가 부과되는 구조로 바뀌게 된다. 자동차·배터리·가전 등 핵심 분야의 북미 생산 전략이 흔들리고 투자 타이밍이 지연될 가능성도 배제할 수 없다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>