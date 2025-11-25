본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

캐릭터라인, 죽전 신세계 사우스시티서 캐릭터 팝업스토어 오픈

정진기자

입력2025.11.25 09:30

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
캐릭터라인, 죽전 신세계 사우스시티서 캐릭터 팝업스토어 오픈
AD
원본보기 아이콘

캐릭터라인을 운영하는 캐릭터상품 전문 유통기업 이가라인이 25일부터 한 달여간 죽전 신세계백화점 사우스시티 4층에서 '코우펜짱 캐릭터 상품'을 메인으로 팝업스토어를 오픈한다고 밝혔다.


이번 팝업스토어에서는 이가라인이 판매하고 있는 산리오, 스누피, 디즈니, 포켓몬, 먼작귀, 핑구, 미피, 짱구는못말려, 톰과제리 등 다양한 캐릭터 상품들을 선보일 예정이다. 특히 지난 성수동 팝업에서 꾸준한 인기를 입증했던 '스누피' 캐릭터 상품들을 다양하게 선보일 예정이며, 랜덤피규어, 쿠지 등 블라인드 상품 등을 전면에 배치해 연말 특수를 공략한다는 전략이다.

팝업스토어 운영시간은 백화점 운영시간인 주중(월-목) 10시 30분부터 오후 8시, 주말(금-일) 10시 30분부터 오후 8시 30분까지이다. 기간 중 3만원 이상 구매고객에게는 톰과제리 틴케이스를, 5만원 이상 구매고객에게는 코우펜짱 종이쇼핑백을 증정하는 프로모션을 진행하고, 수능이 끝나고 맘 편히 쇼핑을 즐길 수 있는 수험생들을 대상으로 깜짝 이벤트가 준비되어 있다. 또한, 최대 80%까지 할인된 상품을 랜덤박스로 구성해 고객들의 선택에 다양성을 제공한다.


이지영 리테일팀장은 "팝업 성지인 성수동에서 대박난 상품들을 확보해 다양한 지역에서 핫한 상품들을 고객들께 선보이는 것이 캐릭터라인 팝업의 장점"이라며, "연말까지 충청, 울산, 광주 등 다양한 지역과 공간에서 폭넓은 캐릭터 매니아 층이 편하게 원하는 상품을 구매할 수 있도록 하겠다"고 포부를 밝혔다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔 [짝퉁의공습]⑪ "언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언니, 여기 다 있어" 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔

"회사원과는 하늘과 땅 차이" "수입 3배까지 높여"…부자 옆으로 갑니다

4호기, 발사대로 이송 시작…기립·엄빌리칼 연결 본격화

"스타벅스 또 난리났다"…'품절대란' 미니 텀블러 키링에 '5배' 되팔이 등장

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

'꽃할배' 이순재가 남긴 한국형 아버지상권위보다 책임이 앞섰다

장기투자 세혜택…개별종목·펀드·ETF에 다 주나

새로운 이슈 보기