한·튀르키예, 103분간 정상회담…'원전 협력' 등 MOU 3건 체결

이재명 대통령과 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령이 24일(현지시간) 튀르키예 앙카라 대통령궁에서 공동언론발표를 마친 뒤 악수하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

튀르키예를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 24일(현지시간) 레제프 타이이프 에르도안 대통령과 103분간 회동했다. 양국은 이를 계기로 원자력 협력 양해각서(MOU) 등 3건을 체결했다.

이 대통령은 이날 오후 튀르키예 대통령궁에서 에르도안 대통령을 만나 소인수 회담 및 확대회담을 가졌다. 두 정상은 방산·원자력·바이오 분야에 걸친 협력 강화 방안을 논의했다. 이 대통령은 한국의 우수한 기술력을 알리고 우리 기업의 현지 시장 진출에 대한 관심과 지원을 당부한 것으로 전해졌다.

3건의 MOU도 체결됐다. 한국전력공사와 튀르키예원자력공사가 서명한 '원자력 협력 MOU'는 양국이 원자로 기술, 부지평가, 규제·인허가, 금융 및 사업모델 등에서 협력하고 워킹그룹을 구성해 정보와 경험을 공유하는 내용을 담고 있다.

현재 튀르키예는 시노프 지역의 원자력발전소 건설을 추진하고 있고, 한국은 협상국 중 하나로 거론되고 있다. 대통령실은 "튀르키예가 추진 중인 시놉 제2원전 사업에서 한국이 부지평가 등 초기 단계부터 참여할 수 있는 기반을 확보했다"며 "향후 사업 수주까지 이어질 수 있는 발판을 마련했다"고 설명했다.

또 튀르키예의 한국전 참전 용사의 예우를 강화하는 등의 '보훈 협력에 관한 MOU', 도로 건설 프로젝트를 양국이 공동으로 발굴·추진하는 '도로 인프라 분야에 관한 협력 MOU' 체결도 이뤄졌다





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>