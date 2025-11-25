본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

과학

[누리호 4차 발사]누리호 발사대 이송 '비 예보'로 지연…오늘 중 기립은 진행

김종화기자

입력2025.11.25 07:55

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

연료·전력 연결 등 핵심 점검 오후까지 이어져

한국형발사체 누리호 4차 발사를 이틀 앞둔 25일 발사체의 발사대 이송이 오전 비 예보로 인해 다소 늦춰졌다.


우주항공청과 한국항공우주연구원은 이날 오전 7시 20분 발사대 이송을 시작할 예정이었으나, 8시 무렵 강수 가능성이 제기되면서 기상 상황을 다시 점검한 뒤 오전 9시경 최종 이송 시각을 결정하기로 했다.

지난 9월 16일 전남 고흥군 나로우주센터에서 누리호가 4차 발사를 앞두고 최종 시험을 위해 발사대에 기립하고 있다. 연합뉴스 제공

지난 9월 16일 전남 고흥군 나로우주센터에서 누리호가 4차 발사를 앞두고 최종 시험을 위해 발사대에 기립하고 있다. 연합뉴스 제공

AD
원본보기 아이콘

항우연은 오전 6시 발사준비위원회를 열어 기상 정보를 종합 검토한 뒤 이같이 결정했다. 다만 작업 일정 조정을 통해 당초 계획한 27일 새벽 발사는 차질 없이 진행될 것이라고 밝혔다.

누리호는 조립동에서 발사대까지 약 1.8㎞를 무인 특수이동차량(트랜스포터)에 실려 시속 1.5㎞ 속도로 이동한다. 이송에만 한 시간 남짓이 걸리며, 발사대 도착 이후에는 오전 중 발사대 위에 기립 작업을 마칠 예정이다.


오후에는 누리호에 전력을 공급하고 연료와 산화제 주입을 위한 엄빌리컬 케이블 연결, 추진제 누설 여부를 확인하는 기밀 점검 등 기본 절차가 이어진다. 이상이 없다면 저녁 7시쯤 모든 준비가 마무리될 전망이다.


이번 4차 발사는 한국형발사체 고도화사업의 첫 번째 발사로, 기술 검증을 넘어 민간 주도 제작 전환의 첫 사례라는 점에서도 의미가 크다. 앞선 발사까지 제작 총괄을 맡았던 항우연 대신, 이번에는 체계총괄기업인 한화에어로스페이스가 처음으로 누리호 제작을 책임졌다.

발사관리위원회는 기존 3차 발사 때와 달리 발사 전날인 26일 오후 8시에 열리며, 이 자리에서 발사 시각을 최종 확정한다. 현재 예정된 발사 시각은 27일 새벽 00시 54분~01시 14분 사이로, 크게 변경되지는 않을 것으로 보인다.


우주청 관계자는 "기상 상황을 신중하게 평가하기 위해 이송 시각을 조정했지만, 전체 발사 일정은 계획대로 진행 중"이라며 "오늘 중 발사대 기립까지 차질 없이 마무리할 것"이라고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"회사원과 하늘 땅 차이" "3배는 더 벌어"…24시간 대기도 좋아, 부자 옆으로 갑니다 [세계는Z금] "회사원과 하늘 땅 차이" "3배는 더 벌어"…24시간... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언니, 여기 다 있어" 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔

채소와 과일 자주 먹었더니…"건강에 오히려 독" 충격적인 연구 결과

"회사원과는 하늘과 땅 차이" "수입 3배까지 높여"…부자 옆으로 갑니다

"음식 닿자 그림이 녹아내렸다"…써브웨이 '랍스터 굿즈' 품질 논란

"국정원 업무보고 간 尹, 폭탄주 마시고 경호원에 업혀 나와"

'대발이 아버지' 이순재씨 별세91세까지 현역 배우로

美, 철강관세 인하 EU 요구에 "디지털 규제부터 완화

새로운 이슈 보기