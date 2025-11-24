IMF "내년 韓 1.8% 성장 전망…내년 뚜렷한 상승세"

2025년 한국 연례협의 보고서

국제통화기금(IMF)이 한국 경제가 올해 하반기부터 회복 국면으로 진입해 내년에는 뚜렷한 회복세를 보일 것이라고 전망했다. 성장률 전망치는 기존과 동일하게 올해 0.9%, 내년 1.8%로 제시했다.

기획재정부에 따르면 IMF는 24일 이러한 내용을 담은 '2025년 한국 연례협의 보고서'를 발표했다. IMF는 특히 서비스업과 중소기업 규제 완화, 인공지능(AI) 도입 등이 장기적인 생산성 향상의 핵심이라고 언급하며 새 정부의 경제 성장전략이 AI 활용 확대와 혁신에 초점을 두고 있는 점을 높이 평가했다고 기재부는 전했다.

IMF는 완화적인 통화·재정정책과 선거 이후 개선된 소비심리 등의 영향으로 올해 하반기부터 민간소비가 회복될 것으로 예측하면서 올해 성장률을 0.9%로 제시했다. 내년에는 대내외 불확실성이 감소하고 올해 추경 등 정책효과가 본격적으로 나타날 것으로 봤다. 이에 따라 기저효과 등이 맞물리며 성장률이 1.8%로 상승하고, 점진적으로 잠재성장률 수준을 회복할 것으로 내다봤다.

IMF 이사회는 한국 경제가 대내외 충격 속에서도 견조한 회복력을 보인 점을 높이 평가하면서, 한국의 견고한 경제기초와 정부의 효과적인 정책운용이 이를 뒷받침했다고 평가했다. 다만 무역 및 지정학적 리스크 심화 가능성, AI 수요 둔화에 따른 반도체 부진 등과 같은 하방 위험 역시 상존한다고 분석했다.

물가는 원화 절상·유가하락 등의 영향으로 올해 2.0%, 내년 1.8%으로 목표 수준을 유지할 것으로 전망했다. 경상수지는 실효관세율 상승으로 내년까지 일시적으로 흑자가 축소되지만, 중기적으로는 수출 회복 및 해외투자소득 증가에 힘입어 점차 개선될 것으로 분석했다.

IMF는 높아진 대외 불확실성에 대응하기 위해 내수와 수출 기반을 강화해야 한다고도 제언했다. 수출 측면에서 한국이 첨단 제조업 분야에 높은 비교 우위를 가지고 있으나 특정 국가·품목에 의존도가 높다는 점 등을 지적했다.

정부 재정상황은 추경 등 단기적 재정확장에도 불구하고 한국의 중기 재정기조가 중립적이며 향후 5년간 재정여력과 부채 수준이 양호하다고 평가했다. 금융 부문도 당국의 선제적 정책 노력 등으로 전반적으로 건전하고 안정적이라고 봤다.

다만 IMF는 "잠재성장률 회복 이후에는 물가 상승 압력 등을 고려해 재정정책 기조를 조정할 필요가 있다"고 강조했다. IMF는 "세입 확충과 지출 효율화 노력을 지속함과 동시에 재정기준점(fiscal anchor)을 포함한 신뢰 가능한 중기재정체계를 강화해 재정의 지속 가능성을 확보해야 한다"고 했다.

금융 부문에서는 최근 정부가 추진한 부동산시장 안정화 대책과 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크 관리 노력 등을 긍정적으로 평가했다. 또 기업가치 제고를 위한 상법 개정과 외환시장 구조개선 등 제도개선 조치가 '코리아 디스카운트' 완화와 국내 장기투자 기반 확충에 기여할 것으로 전망했다.





