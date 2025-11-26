[1mm 금융톡]"우리은행 요즘 잘 하죠?"…정책 코드 맞추는 이유 있다

생산적 금융·대출규제·저신용 공급 적극 나서

정부의 금융정책 기조 빠르고 공격적으로 대응

연임 위한 행보라는 해석도 존재

우리은행이 생산적 금융 선제적 발표, 서민금융 대출 상품의 금리 인하, 주택담보대출 지점 한도 지정 등 정부의 금융정책 기조에 발 빠르게 대응하며 주목을 받고 있다.

우리은행은 지난 23일 보도자료를 통해 '우리 새희망홀씨II'에 저신용 고객 금리 우대 항목(0.3%포인트)을 신설한다고 밝혔다. 또 연체 없이 성실히 상환한 고객은 우리은행 내부 등급에 따라 최대 3.0%포인트까지 추가로 금리를 인하하기로 했다.

새희망홀씨는 정책대출 중 하나다. 연소득 3500만원 이하의 개인이라면 신용점수와 상관없이 직장인, 프리랜서, 개인사업자 누구나 신청할 수 있다. 연소득 4500만원 이하의 개인은 개인 신용평점 하위 20%에 해당할 경우 신청이 가능하다. 대출금리는 10% 이하로 주요 시중은행들이 잇따라 금리를 인하했다.

특히 우리은행의 새희망홀씨 대출 공급은 3분기 누적 기준 5588억원이나 기록했다. 이는 시중은행 중 가장 많은 규모다. 구체적으로 보면 1분기 1540억원, 2분기 1750억원, 3분기 2298억원 등 점점 확대하는 모습이다.

새희망홀씨 대출은 저신용자에게 낮은 금리를 제공하기 때문에 정부 금리 지원을 일부 하는 정책금융 상품이다. 은행도 금리 삭감을 일부 부담해야 한다. 이 때문에 공급 규모를 늘리기 쉽지 않다. 우리은행은 1분기 대비 약 750억원이나 공급을 늘린 셈이다. 개인 대출 한도가 3500만원임을 고려하면 꽤 큰 규모다.

이는 이재명 대통령이 지난 13일 국무회의에서 지적한 데 따른 것이다. 이 대통령은 "현재 금융제도는 가난한 이가 비싼 이자를 강요받는 금융계급제가 됐다"며 "금융권은 공적 기능을 다 할 수 있도록 해야 한다"고 말했다. 앞서 "고신용자가 이자를 더 부담해 저신용자에게 싸게 빌려주자"는 발언에 이어 재차 저신용자 저금리 공급을 강조한 것이다.

뿐만 아니라 우리은행은 10·15 부동산 방안이 발표된 이후 지점 당 주택담보대출(주담대) 월 한도를 10억원으로 제한했다. 일반적으로 주담대 금액이 수 억원임을 고려하면 사실상 대출을 매달 3~5명으로 제한한 것이라고 볼 수 있다. 이를 두고 한 금융업계 관계자는 "정부가 아파트 가격에 따라 6억·4억·2억원 대출 한도를 정한 것과 같이 영업점에 대출 상한선을 지시한 것"이라며 "시중은행보다 적극적으로 정책 호흡을 맞추는 것 같다"고 말했다.

사실 금융권에서 우리은행의 행보에 놀란 것은 지난 10일 임종룡 우리금융그룹 회장이 직접 발표한 '미래동반성장 프로젝트'이다. 이 자리에서 임 회장은 5년간 80조원 규모의 생산적 금융 공급 계획을 금융사 중 처음으로 발표했다.

당시 KB금융과 신한금융이 이사회 논의 등 지체하는 사이 우리금융이 선제적으로 숫자와 계획표를 들고나왔다. 금융지주 관계자는 "임 회장이 관료 출신이라 민첩하게 대응할 것이라고 생각했지만, 예상보다 더 빠르고 규모도 컸다"고 놀라워했다.

우리금융과 우리은행의 이런 행보를 두고 임 회장의 연임을 염두에 둔 것이라는 해석도 존재한다. 우리금융은 현재 경영승계 절차를 진행 중이다. 금융업계는 임 회장의 연임 가능성을 높게 보고 있다.

그러나 새 정부 출범과 맞물려 금융지주 회장 승계는 경영 성과와 투명성 검증 위주로 변화하는 분위기다. 따라서 임 회장도 연임을 위해서는 마지막까지 성과를 보여줘야 한다는 것이다. 최근 우리은행의 기민한 대응도 이런 연장선으로 해석된다.

한편 우리금융 이사회는 이달 17~18일 이틀에 걸쳐 임원추천후보위원회(임추위)를 구성했고, 임추위가 롱 리스트(1차 후보군)을 검토하는 것으로 알려졌다. 12월 중 쇼트 리스트(2차 후보군)를 구체화하고, 내년 1월 최종 후보를 결정할 것으로 예상된다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>