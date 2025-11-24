"리박스쿨 전혀 몰라"…경찰, 김문수 허위사실 공표 무혐의 결론

보수단체 '리박스쿨'의 대통령 선거 댓글 조작 의혹을 수사한 경찰이 김문수 당시 국민의힘 대선 후보와는 연관성이 없다고 판단, 수사를 마무리했다.

24일 서울경찰청 사이버수사대는 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 고발된 김 전 후보에 대해 지난 19일 불송치 처분을 내렸다고 밝혔다.

경찰은 리박스쿨과 손효숙 대표 등을 수사하는 과정에서 김 전 후보나 국민의힘과의 관련성이 확인되지 않았다고 봤다.

앞서 지난 6월 시민단체 사법정의바로세우기시민행동(사세행)은 김 전 후보를 공직선거법 위반 혐의로 고발했다.

당시 사세행은 김 전 후보가 손 대표와 오랫동안 친분을 유지했으며, 댓글 조작 행위에 대해서도 알고 있었다고 주장했다.

김 전 후보는 대선 당시 "전혀 모르는 일이다"라고 부인했으나, 사세행은 이는 허위사실 공표에 해당한다고 판단해 고발했다.

한편 경찰은 지난 12일 공직선거법·정보통신망법 위반 등 혐의로 손 대표를 검찰에 넘겼다.





