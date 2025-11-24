본문 바로가기
"리박스쿨 전혀 몰라"…경찰, 김문수 허위사실 공표 무혐의 결론

전진영기자

입력2025.11.24 21:32

보수단체 '리박스쿨'의 대통령 선거 댓글 조작 의혹을 수사한 경찰이 김문수 당시 국민의힘 대선 후보와는 연관성이 없다고 판단, 수사를 마무리했다.


24일 서울경찰청 사이버수사대는 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 고발된 김 전 후보에 대해 지난 19일 불송치 처분을 내렸다고 밝혔다.

경찰은 리박스쿨과 손효숙 대표 등을 수사하는 과정에서 김 전 후보나 국민의힘과의 관련성이 확인되지 않았다고 봤다.


앞서 지난 6월 시민단체 사법정의바로세우기시민행동(사세행)은 김 전 후보를 공직선거법 위반 혐의로 고발했다.


당시 사세행은 김 전 후보가 손 대표와 오랫동안 친분을 유지했으며, 댓글 조작 행위에 대해서도 알고 있었다고 주장했다.

김 전 후보는 대선 당시 "전혀 모르는 일이다"라고 부인했으나, 사세행은 이는 허위사실 공표에 해당한다고 판단해 고발했다.


한편 경찰은 지난 12일 공직선거법·정보통신망법 위반 등 혐의로 손 대표를 검찰에 넘겼다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr
