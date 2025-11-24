본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[내일날씨] 화요일 전국 비소식…강원·제주 산지 최대 5㎝ 눈

전진영기자

입력2025.11.24 18:09

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

화요일인 25일은 전국 대부분 지역에서 최대 15㎜ 안팎의 비가 내리겠다.


강원 높은 산지와 전북·제주 산지에는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

24일 기상청에 따르면 중부지방과 전라권, 제주도는 25일 늦은 새벽부터 비가 내리겠다.


경상권은 오전부터, 강원 동해안은 낮부터 비가 내리겠다. 비는 25일 오후에 대부분 그치겠다.


예상 강수량은 수도권·충청권·강원내륙·전북은 5∼15㎜, 강원산지·동해안·울릉도·독도는 5∼20㎜, 광주·전남·제주는 5∼10㎜다. 대구·부산 등 경상권은 5㎜ 안팎의 비가 올 것으로 예상된다.

강원도와 전북 북부, 제주도의 높은 산지에서는 최대 5㎝ 이내의 눈이 내릴 것으로 관측된다.


25일 아침 최저기온은 3∼11도, 낮 최고기온은 9∼15도가 되겠다.


주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울·인천 8도와 10도, 대전·세종·광주 8도와 11도, 강릉 8도와 13도, 대구 6도와 13도, 울산 7도와 15도, 부산 10도와 15도, 제주 13도와 15도다.


25일 오후 비가 그치고 나면 26일 아침 기온은 경기 북부와 강원내륙, 산지를 중심으로 영하권으로 내려가겠다.


수도권과 충청권, 전라권은 기온이 5∼7도 낮아져 겨울 날씨가 시작될 것으로 보인다.


서해안과 전남 남해안, 제주도에는 25일 오전부터 시속 70㎞ 이상의 강풍이 불겠으니 안전사고에 유의해야 한다.


고비사막과 중국 북부에서 발원한 황사가 이날 밤부터 우리나라 상공으로 이동할 것으로 예상되며, 비에 섞여 내릴 가능성이 있겠다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"내년 분위기 심상치 않다"… 강북에서 먼저 나타난 전세 공급 절벽[부동산AtoZ] "내년 분위기 심상치 않다"… 강북에서 먼저 나타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

채소와 과일 자주 먹었더니…"건강에 오히려 독" 충격적인 연구 결과

외식 1.5만원 시대, 직장인이 선택한 '5천원 점심'

10.9초만에 시속 200㎞… 엑셀 밟은 세계 톱 드라이버도 '깜놀'

"음식 닿자 그림이 녹아내렸다"…써브웨이 '랍스터 굿즈' 품질 논란

"국정원 업무보고 간 尹, 폭탄주 마시고 경호원에 업혀 나와"

'최대 10억 지급' 은행권 희망퇴직…정년 연장 소식에 안 할래

"어차피 대출 안나와… 계약 갱신하고 눌러삽니다"

새로운 이슈 보기