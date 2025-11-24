본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

자동차

우진산전, 수소버스 첫 출고…주행거리 708㎞

최대열기자

입력2025.11.24 17:15

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

우진산전은 수소버스 아폴로900(전장 9m급) 첫 출고를 기념해 지난 20일 김천공장에서 행사를 진행했다고 밝혔다. 이날 출고식에는 김정현 우진산전 사장을 비롯한 임직원과 김천시청 관계자, 버스 회사·수소내압용기 제조업체 관계자들이 참석했다.


아폴로900 수소버스는 28.8㎏ 크기의 수소탱크용량, 74.8㎾ 리튬이온 배터리를 장착했다. 한 번 충전으로 최대주행가능거리는 708㎞, 수용인원은 41명이다. 회사 측은 내년 90대 출고를 목표로 잡았다. 이후 점차 늘려 연간 150~200대까지 판매량을 늘려 국내 저상 중형 수소버스 시장을 늘려가겠다는 계획을 갖고 있다. 국내에서 수소버스를 출시한 회사는 현대차에 이어 우진산전이 두 번째다.


우진산전 김천공장에서 열린 수소버스 첫 출고 기념행사. 우진산전 제공

우진산전 김천공장에서 열린 수소버스 첫 출고 기념행사. 우진산전 제공

AD
원본보기 아이콘




최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"내년 분위기 심상치 않다"… 강북에서 먼저 나타난 전세 공급 절벽[부동산AtoZ] "내년 분위기 심상치 않다"… 강북에서 먼저 나타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

채소와 과일 자주 먹었더니…"건강에 오히려 독" 충격적인 연구 결과

외식 1.5만원 시대, 직장인이 선택한 '5천원 점심'

10.9초만에 시속 200㎞… 엑셀 밟은 세계 톱 드라이버도 '깜놀'

"음식 닿자 그림이 녹아내렸다"…써브웨이 '랍스터 굿즈' 품질 논란

"국정원 업무보고 간 尹, 폭탄주 마시고 경호원에 업혀 나와"

'최대 10억 지급' 은행권 희망퇴직…정년 연장 소식에 안 할래

"어차피 대출 안나와… 계약 갱신하고 눌러삽니다"

새로운 이슈 보기