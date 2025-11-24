해외투자 전문가 양성…KIC '국제금융 아카데미' 개최

각계 최고 수준 전문가 강사진

국부펀드 한국투자공사(KIC)가 해외투자 전문인력 양성프로그램을 진행한다.

한국투자공사는 24일부터 27일까지 이같은 '국제금융아카데미' 하반기 과정을 개최한다고 이날 밝혔다.

강의는 공사 운용역을 비롯해 각계 최고 수준의 투자 전문가로 구성된 강사진이 맡아 8회에 걸쳐 진행한다. 주제는 사모주식(PE), 구조화 크레딧, 리스크 관리, 계약 이해 및 협상 전략 등 대체투자 관련 내용이 중심이다. 또한 대미(對美) 투자 세무 현안, 한일 관계 재조명에 따른 영향 등 최근 대내외 금융시장 변수를 반영한 시의성 있는 주제도 포함됐다.

박일영 한국투자공사 사장은 "공사는 해외투자 경험과 글로벌 네트워크를 활용해 지속적으로 국내 금융산업 발전을 지원하고 있다"며 "앞으로도 국제금융아카데미 커리큘럼을 내실 있게 구성해 글로벌 투자 전문가 양성에 기여하겠다"고 말했다.

앞서 한국투자공사는 2022년 해외투자 저변 확대와 실무 전문가 양성을 위해 국제금융아카데미를 신설했다. 현재까지 수강생 은1200여명에 달한다. 올해부터는 교육을 연 2회로 늘려 수강 기회를 확대했다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>