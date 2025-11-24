코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자'

24일 상승 출발했던 국내 증시가 등락을 거듭한 끝에 일제히 하락 마감했다.

이날 코스피는 전장보다 7.20포인트(0.19%) 내린 3846.06에 장을 마쳤다. 지난 21일 3.79% 급락한 데 이어 2거래일 연속 하락세다. 지수는 전장보다 61.90포인트(1.61%) 오른 3915.16으로 출발하며 3900선을 탈환하는듯했으나, 장중 상승 폭을 줄이다 장 막판 하락세로 돌아섰다.

임정은 KB증권 연구원은 "연방준비제도(Fed)의 연내 추가 인하 기대로 회복된 투자심리 영향이 일부에 국한되며 반등에 실패했다"며 " 최근 증시 조정의 빌미로 작용했던 Fed의 금리 인하 불확실성이 일부 완화되며 장 초반 반발 매수세가 유입됐지만, 인공지능(AI) 고평가 우려 등 여전히 불안 요인이 남아있어 투심 개선이 제한됐다"고 총평했다.

개인과 외국인이 각각 4532억원, 4214억원을 내다 판 반면 기관은 홀로 8942억원어치를 순매수했다. 코스피200 선물시장에선 외국인이 1조2144억원을 사들였고 개인과 기관이 각각 530억원, 1조1404억원을 순매도했다.

코스피 시가총액 상위권은 대부분 하락세로 마감했다. LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 412,000 전일대비 13,500 등락률 -3.17% 거래량 431,766 전일가 425,500 2025.11.24 15:30 기준 관련기사 코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (-3.17%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 111,100 전일대비 2,900 등락률 -2.54% 거래량 1,456,722 전일가 114,000 2025.11.24 15:30 기준 관련기사 현대차·기아, 현대해상과 로봇 특화 보험 공동 개발 '맞손'코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감 전 종목 시세 보기 close (-2.54%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 855,000 전일대비 14,000 등락률 -1.61% 거래량 301,258 전일가 869,000 2025.11.24 15:30 기준 관련기사 신용·미수대환 걱정 끝! 연 4%대 금리로 당일 해결...추가 투자금도 4배까지코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감 전 종목 시세 보기 close (-1.61%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 72,500 전일대비 600 등락률 -0.82% 거래량 4,356,372 전일가 73,100 2025.11.24 15:30 기준 관련기사 코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환2차전지, AI·전기차 수요로 ‘슈퍼사이클’ 신호탄?美·유럽이 모르는 노하우, 한국만 알고 있다…40년 만에 다시 오는 원전 사이클 전 종목 시세 보기 close (-0.82%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 257,500 전일대비 2,000 등락률 -0.77% 거래량 599,241 전일가 259,500 2025.11.24 15:30 기준 관련기사 현대차·기아, 현대해상과 로봇 특화 보험 공동 개발 '맞손'10.9초만에 시속 200㎞… 엑셀 밟은 세계 톱 드라이버도 '깜놀'신용미수대환 당일 OK, 저가매수 자금도 최대 4배까지...금리는 연 4%대 전 종목 시세 보기 close (-0.77%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 552,000 전일대비 3,000 등락률 -0.54% 거래량 633,096 전일가 555,000 2025.11.24 15:30 기준 관련기사 HD현대, '18년만 최대' 컨테이너선 수주…2조원 규모 초대형선 8척조선 3사, 일제히 '신용도 A급' 회복…중후장대 중 예외적 개선 흐름코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환 전 종목 시세 보기 close (-0.54%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,789,000 전일대비 8,000 등락률 -0.45% 거래량 533,491 전일가 1,221,000 2025.11.24 15:30 기준 관련기사 삼성바이오 두종목으로 재상장… 합산 시총 91조[기자수첩]'빅파마' 삼성바이오에 거는 기대[특징주]분할한 삼성바이오로직스·에피스홀딩스, 재상장 첫날 나란히 약세 전 종목 시세 보기 close (-0.45%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 520,000 전일대비 1,000 등락률 -0.19% 거래량 5,368,726 전일가 521,000 2025.11.24 15:30 기준 관련기사 코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환2차전지, AI·전기차 수요로 ‘슈퍼사이클’ 신호탄?AI 굴기 위해 금융위·산업부·과기부 뭉친다… 국민성장펀드 지원단 신설 전 종목 시세 보기 close (-0.19%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 120,300 전일대비 200 등락률 -0.17% 거래량 1,509,735 전일가 120,500 2025.11.24 15:30 기준 관련기사 코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환AI 굴기 위해 금융위·산업부·과기부 뭉친다… 국민성장펀드 지원단 신설코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (-0.17%)이 내렸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 96,700 전일대비 1,900 등락률 +2.00% 거래량 28,497,744 전일가 94,800 2025.11.24 15:30 기준 관련기사 코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환2차전지, AI·전기차 수요로 ‘슈퍼사이클’ 신호탄?AI 굴기 위해 금융위·산업부·과기부 뭉친다… 국민성장펀드 지원단 신설 전 종목 시세 보기 close 홀로 2% 상승 마무리했다.

같은 날 코스닥은 코스닥지수는 전장보다 7.51포인트(0.87%) 내린 856.44에 장을 마쳤다. 앞서 지수는 9.35포인트(1.08%) 뛴 873.30에 개장했으나 이내 약세로 전환했다. 개인이 649억원을 순매수할 동안 외국인과 기관이 각각 407억원, 308억원을 팔았다.

코스닥 시총 상위권 역시 매도세가 우세했다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 138,500 전일대비 300 등락률 +0.22% 거래량 442,641 전일가 138,200 2025.11.24 15:30 기준 관련기사 코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (0.22%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 366,000 전일대비 500 등락률 +0.14% 거래량 102,203 전일가 365,500 2025.11.24 15:30 기준 관련기사 코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (0.14%)가 상승했지만 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 207,500 전일대비 3,500 등락률 -1.66% 거래량 104,277 전일가 211,000 2025.11.24 15:30 기준 관련기사 코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세코스피, 2% 가까이 올라 4000선 마감…반도체·전력 등 강세 전 종목 시세 보기 close (-1.66%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 44,150 전일대비 750 등락률 -1.67% 거래량 550,888 전일가 44,900 2025.11.24 15:30 기준 관련기사 코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (-1.67%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 527,000 전일대비 14,000 등락률 -2.59% 거래량 339,295 전일가 541,000 2025.11.24 15:30 기준 관련기사 신용·미수대환 걱정 끝! 연 4%대 금리로 당일 해결...추가 투자금도 4배까지코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감 전 종목 시세 보기 close (-2.59%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 173,100 전일대비 5,700 등락률 -3.19% 거래량 1,007,329 전일가 178,800 2025.11.24 15:30 기준 관련기사 신용미수대환 당일 OK, 저가매수 자금도 최대 4배까지...금리는 연 4%대코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감 전 종목 시세 보기 close (-3.19%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 171,600 전일대비 6,600 등락률 -3.70% 거래량 457,836 전일가 178,200 2025.11.24 15:30 기준 관련기사 코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감코스피, 2% 가까이 올라 4000선 마감…반도체·전력 등 강세 전 종목 시세 보기 close (-3.70%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 75,300 전일대비 3,500 등락률 -4.44% 거래량 2,458,713 전일가 78,800 2025.11.24 15:30 기준 관련기사 신용미수대환 당일 OK, 저가매수 자금도 최대 4배까지...금리는 연 4%대코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감 전 종목 시세 보기 close (-4.44%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 313,000 전일대비 56,000 등락률 -15.18% 거래량 738,135 전일가 369,000 2025.11.24 15:30 기준 관련기사 신용·미수대환 걱정 끝! 연 4%대 금리로 당일 해결...추가 투자금도 4배까지코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감 전 종목 시세 보기 close (-15.18%)은 떨어졌다.

업종별로는 항공사(+3.17%)가 두드러진 강세를 보였다. 반면 생물공학(-3.55%), 비철금속(-3.18%), 백화점(-3.00%), 전기제품(-2.83%)은 조정을 받았다.

이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전 거래일보다 1.5원 오른 1477.1원을 기록하며 7개월 반 만에 최고치로 뛰었다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



