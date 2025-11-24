본문 바로가기
코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자'

김진영기자

입력2025.11.24 16:02

24일 상승 출발했던 국내 증시가 등락을 거듭한 끝에 일제히 하락 마감했다.


이날 코스피는 전장보다 7.20포인트(0.19%) 내린 3846.06에 장을 마쳤다. 지난 21일 3.79% 급락한 데 이어 2거래일 연속 하락세다. 지수는 전장보다 61.90포인트(1.61%) 오른 3915.16으로 출발하며 3900선을 탈환하는듯했으나, 장중 상승 폭을 줄이다 장 막판 하락세로 돌아섰다.

연합뉴스

연합뉴스

임정은 KB증권 연구원은 "연방준비제도(Fed)의 연내 추가 인하 기대로 회복된 투자심리 영향이 일부에 국한되며 반등에 실패했다"며 " 최근 증시 조정의 빌미로 작용했던 Fed의 금리 인하 불확실성이 일부 완화되며 장 초반 반발 매수세가 유입됐지만, 인공지능(AI) 고평가 우려 등 여전히 불안 요인이 남아있어 투심 개선이 제한됐다"고 총평했다.


개인과 외국인이 각각 4532억원, 4214억원을 내다 판 반면 기관은 홀로 8942억원어치를 순매수했다. 코스피200 선물시장에선 외국인이 1조2144억원을 사들였고 개인과 기관이 각각 530억원, 1조1404억원을 순매도했다.


코스피 시가총액 상위권은 대부분 하락세로 마감했다. LG에너지솔루션 (-3.17%), 기아 (-2.54%), 한화에어로스페이스 (-1.61%), 두산에너빌리티 (-0.82%), 현대차 (-0.77%), HD현대중공업 (-0.54%), 삼성바이오로직스 (-0.45%), SK하이닉스 (-0.19%), KB금융 (-0.17%)이 내렸다. 삼성전자 홀로 2% 상승 마무리했다.

같은 날 코스닥은 코스닥지수는 전장보다 7.51포인트(0.87%) 내린 856.44에 장을 마쳤다. 앞서 지수는 9.35포인트(1.08%) 뛴 873.30에 개장했으나 이내 약세로 전환했다. 개인이 649억원을 순매수할 동안 외국인과 기관이 각각 407억원, 308억원을 팔았다.


코스닥 시총 상위권 역시 매도세가 우세했다. 에코프로비엠 (0.22%), 레인보우로보틱스 (0.14%)가 상승했지만 삼천당제약 (-1.66%), HLB (-1.67%), 알테오젠 (-2.59%), 에이비엘바이오 (-3.19%), 리가켐바이오 (-3.70%), 에코프로 (-4.44%), 펩트론 (-15.18%)은 떨어졌다.


업종별로는 항공사(+3.17%)가 두드러진 강세를 보였다. 반면 생물공학(-3.55%), 비철금속(-3.18%), 백화점(-3.00%), 전기제품(-2.83%)은 조정을 받았다.


이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전 거래일보다 1.5원 오른 1477.1원을 기록하며 7개월 반 만에 최고치로 뛰었다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

