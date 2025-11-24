대한항공, 인천공항에 신규 정비격납고 건설

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 21,250 전일대비 150 등락률 -0.70% 거래량 689,908 전일가 21,400 2025.11.24 14:52 기준 관련기사 중국의 일본여행 제재, 항공주 영향은[클릭e종목]대한항공, 아태 최대 항공 엑스포서 2관왕대한항공·인하대병원, '항공응급콜' 심포지엄 첫 개최 전 종목 시세 보기 close 이 인천국제공항공사와 1760억원을 투입해 인천공항 첨단복합항공단지에 신규 정비격납고 신설을 추진한다고 24일 밝혔다.

신규 정비격납고는 인천공항 첨단복합항공단지 내 6만9299㎡(2만1000평) 부지에 중대형 항공기 2대와 소형 항공기 1대를 동시에 주기·정비할 수 있는 시설로 건설된다. 2027년 착공한 뒤 2029년 말 가동할 계획이다.

이를 통해 대한항공은 통합 항공사 출범 이후 정비 전문성과 사업성을 이어가고 항공 유지·보수·정비(MRO) 산업의 경쟁력을 높일 것으로 전망된다. 격납고에는 대한항공 정비 인력을 포함해 300여명이 상주할 예정이다.

대한항공은 이날 인천 중구 그랜드 하얏트 인천에서 인천국제공항공사와 '첨단복합항공단지 정비시설(H3) 개발사업 실시 협약'을 체결했다. 협약식에는 우기홍 대한항공 부회장과 이학재 인천국제공항공사 사장을 비롯한 정부·지자체·국회의원 및 관계자 90여명이 참석했다.

우 부회장은 이날 축사에서 "정비 격납고는 단순한 건물이 아닌 안전의 요람이며 대한항공의 최우선 가치인 '절대적인 안전'을 지키기 위한 필수적인 기반시설"이라며 "새로운 격납고가 가장 쾌적하고 안전한 정비 기지, 항공 안전의 산실로 자리매김할 수 있도록 설계 단계부터 세심하게 챙기겠다"고 했다.





