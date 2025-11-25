세계적 DJ 아오키 초청 '크로마 키' 공연

실내 클러빙 시설 크로마 초청 공연

내달 6일 오후 9시~익일 6시 개최

세계적 DJ·음악팬 만나는 클럽 문화축제

24시간 아트테인먼트 운영 시설로 도약

인천 영종도 복합리조트 파라다이스 파라다이스 034230 | 코스피 증권정보 현재가 17,020 전일대비 280 등락률 -1.62% 거래량 660,518 전일가 17,300 2025.11.25 10:53 기준 관련기사 LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입"영종도 클럽 가볼까"…슈퍼스타 DJ '스티브 아오키' 온다[특징주]파라다이스, 3분기 실적 부진에 11%대 약세 전 종목 시세 보기 close 시티가 운영하는 실내 클러빙 시설 '크로마(CHROMA)'가 세계적인 DJ 스티브 아오키를 초청해 특별 공연 '크로마 키(CHROMA KEY)'를 선보인다.

스티브 아오키는 일렉트로닉 댄스 뮤직(EDM)계의 아이콘으로 불리며 큰 인기를 얻고 있는 슈퍼스타 DJ다. 2010년 DJ MAG사가 주관하는 인기 순위 'DJ MAG Top 100 DJs'에 처음 랭크된 이후 한 번도 빠짐없이 상위권을 지켰다. 국내에서는 방탄소년단 등 K팝 스타들의 곡을 리믹스하고 앨범 제작에 참여하며 이름을 알렸다. 해외에서는 린킨파크, LMFAO, 블랙 아이드 피스 등 글로벌 아티스트들과 협업했다. 그의 음악 스트리밍 횟수는 30억회에 달한다.

세계적인 DJ 스티브 아오키가 참가하는 '크로마 키' 포스터. 파라다이스시티 제공 AD 원본보기 아이콘

스티브 아오키가 참가하는 크로마 키는 다음 달 6일 오후 9시부터 익일 오전 6시까지 진행된다. 세계적인 DJ와 음악 팬들이 한자리에 모여 아시아 클럽 컬처의 새로운 장을 여는 페스티벌로 기획됐다. 다음 달 27일에도 새로운 헤드라이너와 함께 공연이 이어질 예정이다. 입장 티켓은 크림(KREAM)을 통해 판매한다.

파라다이스시티는 문화·예술과 대중을 잇는 아트테인먼트에 힘을 싣고 있다. 지난 6월 파라다이스문화재단의 뮤직 페스티벌인 '아시안 팝 페스티벌'을 시작으로 '사운드 플래닛' 페스티벌, '매들리 메들리' 페스티벌, '컬러 인 뮤직' 페스티벌 등을 성공적으로 진행했다. 주간에 즐길 수 있는 예술 작품과 음악 페스티벌에 이어 크로마 키 행사를 통해 야간 콘텐츠까지 영역을 확장했다.

파라다이스시티 관계자는 "스티브 아오키가 출연하는 크로마 키 공연을 통해 24시간 문화예술과 공존할 수 있는 복합리조트로서의 환경을 갖췄다"며 "앞으로도 문화와 대중을 잇고 이를 통해 한국의 관광산업이 함께 발전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>