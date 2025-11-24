"SSANㅌr, BONG4" 외계어 가득 아파트 안내문…해석해보니 '뭉클'

크리스마스 선물 배달할 산타 봉사자 모집

"어른들의 배려" 누리꾼 사이서도 화제

서울의 한 아파트에 붙은 산타 모집 안내문이 기발한 아이디어로 화제를 모으고 있다. 20일 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 '어느 아파트의 산타 모집 공고'라는 제목의 글이 올라왔다. 글을 쓴 글쓴이는 "저희 아파트 공지문 한번 보실래요? Ji금 Adult들이 jㅔ1 sin난게 po인t(지금 어른들이 제일 신난 게 포인트)"라는 글과 함께 안내문을 촬영한 사진을 공유했다.

얼핏 보면 누가 장난으로 쓴 글처럼 보이지만, 자세히 들여다보면 어른들만 읽을 수 있는 암호문으로 쓰여 있어 웃음을 자아낸다. 아이들이 내용을 눈치채지 못하도록 한글, 한자, 영어, 숫자 등을 뒤섞어 작성한 것이 특징이다.

해당 안내문에는 "크리스마스 전날 오후 9시부터 11시까지 2인 1조로 팀을 구성해 각각 다섯 가구에 선물을 배달한다. 2018~2023년에 태어난 어린이가 선물 대상. 모집 마감일은 11월 26일이며, 봉사자는 이벤트 대상에 무조건 포함되고 소정의 선물도 증정받는다"라는 내용이 적혀있다. 이어 "봉사자 모집 완료 후 신청 접수와 추첨으로 방문 세대를 선정할 예정이며, 글을 읽는 어린이들이 혹시 눈치채지 못하게 적은 공고이니 양해 부탁드립니다. 많은 입주민 여러분의 참여를 기다립니다"라는 문구로 마무리된다.

해당 안내문을 본 누리꾼은 "암호문 같지만 다 읽히는 신기한 글", "그 나이대만 알 수 있게 센스 있게 잘 썼다", "공문이지만 장난쳐도 되는 사유다", "이게 바로 어른들의 배려", "아기들 동심 지켜" 등 반응을 보였다. 앞서 지난해 연말 대구의 한 아파트에도 이와 유사한 안내문이 올라와 화제가 된 바 있다. 이 가운데, 최근 일부 아파트들은 이런 안내문과 커뮤니티 등을 통해 산타 등 다양한 연말 이벤트를 진행하고 있다.





