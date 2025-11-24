본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

강원도, 1만평 기준 삭제 후 홍천·강릉 포함 6개소 촉진지구 지정 확대

이종구기자

입력2025.11.24 14:00

시계아이콘01분 02초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도, 농촌활력촉진지구 6개소 신규 지정 추진
산업시설까지 포함…농촌활력촉진지구 세 번째 지정
홍천 영귀미면·강릉 유산동 2개소 추진 가능해져
심의회 통과시 10개 시군 15개 지구 약 49만평 지정

강원특별자치도(도지사 김진태)가 24일 농촌 개발의 숨통을 트는 핵심 제도인 농촌활력촉진지구에 대한 최소 기준 면적 1만평(3만㎡)을 삭제한 후 처음으로 6개소를 신규 지정했다. 이번 심의를 통해 총 13.8만평 규모의 농촌활력촉진지구가 새롭게 지정될 예정이며 이는 강원특별법 시행 이후 세 번째 지정이다.

농촌활력촉진지구 지정 계획. 강원도 제공

농촌활력촉진지구 지정 계획. 강원도 제공

AD
원본보기 아이콘

강원특별자치도는 이날 김진태 도지사 주재로 제2차 미래산업글로벌도시 종합계획 심의회를 개최해 강릉, 삼척, 홍천, 영월, 정선 등 5개 시군 6개 지구에 대한 농촌활력촉진지구 지정 안건을 논의했다.


농촌활력촉진지구 제도는 개발이 어려웠던 농업진흥지역을 도지사가 직접 해제하여 지역 개발 및 민간 투자 촉진을 지원하는 강원특별법의 핵심 특례다. 이 제도는 3년 한시로 운영되며 최대 1200만평까지 지정이 가능하다.

이번 신규 지정 추진 6개 지구는 총 개발 면적 58ha 중 79%인 46ha가 농업진흥지역으로 구성돼 있다. 신규 지정이 추진되는 6개 촉진지구는 ▲강릉 유산동 농산물비축기지 ▲삼척 미로면 웰라이프 생활체육시설 ▲홍천 서면 팔봉산관광지 확장 ▲홍천 영귀미면 농촌생활환경정비 ▲영월 산솔면 첨단핵심소재단지 ▲정선 임계면 로컬푸드 복합문화시설 등으로 전체 개발 면적은 58ha이며, 이중 농업진흥지역이 46ha로 79%를 차지하고 있다.


특히, 지난 7월 최소 기준 면적인 1만평이 삭제됨에 따라 강릉 유산동 농산물 비축기지와 홍천 영귀미 농협농산물 판매장 등 2개 지구가 농촌활력개발사업 추진의 청신호를 얻게 되었다.


김진태 지사는 "농촌활력촉진지구 지정을 위한 세 번째 심의회에서 오늘 안건까지 통과되면, 총 10개 시군 15개소가 지정될 것"이라고 전했다. 이어 "1200만평의 4% 정도지만, 포괄적으로 설정된 실링(한도) 때문에 3년 이내에 반드시 다 써야 하는 상황은 아니다"고 설명했다.

농촌활력촉진지구 해제. 강원도 제공

농촌활력촉진지구 해제. 강원도 제공

원본보기 아이콘

또한 "1만평 기준 삭제로 홍천 영귀미면과 강릉 유산동도 지정 추진이 가능해졌으며, 그동안 농업, 관광, 체육시설 중심이었지만 이제는 산업시설도 포함될 수 있게 되었다"고 덧붙였다. 마지막으로 "이번 심의가 잘 진행되어 사업이 순조롭게 진행되기를 바란다"고 전했다.

한편, 도는 2026년 1차 농촌활력촉진지구 지정 신청을(누계 4차) 11월 3일부터 12월 31일까지 받고 있으며, 도 실무부서는 시군별 신규 지구 발굴과 촉진지구 계획수립안에 대한 사전 컨설팅 지원을 통해 촉진지구 지정의 내실화를 도모할 예정이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"내년 분위기 심상치 않다"…강북에서 먼저 나타난 전세 공급 절벽[부동산AtoZ] "내년 분위기 심상치 않다"…강북에서 먼저 나타난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

채소와 과일 자주 먹었더니…"건강에 오히려 독" 충격적인 연구 결과

외식 1.5만원 시대, 직장인이 선택한 '5천원 점심'

"국정원 업무보고 간 尹, 폭탄주 마시고 경호원에 업혀 나와"

"월 1200만원 '턱턱' 받아가네" 의원 수 너무 많아…'DOGE' 가동 앞둔 日

평양엔 샤넬·모피 넘치는데, 서민은 난방도 사치…北 극단적 양극화

"10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'하다는 희망퇴직, 왜

트럼프, 우크라·유럽에 "감사할 줄 모른다" 비난…美 평화안 수용 난색에 '불만'

새로운 이슈 보기