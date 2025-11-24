본문 바로가기
"농산물 여기가 가장 싸요"…내년 하반기 '알뜰 소비 플랫폼' 시범 출시

세종=주상돈기자

입력2025.11.24 13:03

수정2025.11.24 13:06

과학기술관계장관회의서
'농산물 알뜰 소비 정보 플랫폼', AI 민생 10대 프로젝트로 선정

인공지능(AI)을 활용해 농산물을 가장 저렴하게 살 수 있는 곳을 추천하는 '농산물 알뜰 소비 정보 플랫폼'이 내년 하반기 출시된다.


농림축산식품부는 24일 정부서울청사에서 개최된 제1회 과학기술관계장관회의에서 농산물 알뜰 소비 정보 플랫폼이 'AI 민생 10대 프로젝트' 과제로 최종 선정됐고 밝혔다.

(자료사진)

(자료사진)

이 플랫폼은 대형마트와 로컬푸드 직매장 등 주요 유통업체가 판매하는 농산물 가격 정보를 기반으로 AI가 전반적인 농산물 가격 동향을 분석하고, 소비자에게 근처에 있는 판매처별 가격을 비교해 최적의 구매처를 추천해주는 서비스다. 농산물 가격에 대한 소비자의 정보 접근성을 높이고 합리적인 소비 의사결정을 지원하기 위해 추진되고 있다. 올해 9월 농식품부는 '농산물 유통구조 개선방안'에서 소비자의 합리적 선택을 지원하기 위해 대국민 가격 비교 정보 앱을 개발·보급하겠다고 발표한 바 있다.


이번 AI 민생 10대 프로젝트 과제로 최종 선정된 농산물 알뜰 소비 정보 플랫폼은 내년 초 개발 용역에 착수해 하반기 내 특정 지역을 대상으로 시범 출시될 예정이다. 2027년에는 대상 지역을 확대하고 음식 조리법(레시피)과 연계한 식재료 추천 기능을 도입하는 등 고도화도 추진할 계획이다.


이날 관계부처 합동으로 발표된 AI 민생 10대 프로젝트는 소비·생활, 사회 안전, 국민 편의 등 국민이 실생활에서 체감할 수 있는 AI 기반 공공 서비스를 선도적으로 도입해 '내 삶을 바꾸는 AI'를 확산하기 위해 추진됐다. 대국민 인식 조사와 전문가 자문 등을 거쳐 국민 체감도가 높은 10대 과제가 최종 확정됐다.

송미령 농식품부 장관은 "농산물 알뜰 소비 정보 플랫폼은 소비자의 장바구니 부담을 줄이고 전반적인 농산물 물가 안정을 도모하기 위해 농식품부가 중점적으로 추진 중인 정책"이라며 "AI 민생 10대 프로젝트 과제로 선정된 만큼 국민 여러분께서 체감할 수 있는 플랫폼을 신속하게 개발할 수 있도록 만전을 기하겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

