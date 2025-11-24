GS건설, 美 수전해 기업 이볼로와 수소 생산 플랜트 패키지 개발 착수

GS건설은 미국 수전해 기술 기업 이볼로(Evoloh)와 '음이온 교환막 기반 수전해 플랜트 패키지 개발' 계약을 맺었다고 24일 밝혔다.

GS건설은 지난 4월 이볼로와 설계·조달·시공(EPC)과 기본설계(FEED) 등을 비롯한 업무협약(MOU)을 체결했다. 계약에 따라 이달 말부터 본격적인 개발 업무에 착수할 예정이다.

이볼로는 '음이온 교환막'(AEM)을 기반으로 물을 전기 분해해 수소를 생산하는 수전해 스택(stack·집합체) 제조 핵심 기술을 보유하고 있다. 음이온 교환막 기술은 수소 분리에 필요한 고가의 재료를 사용하지 않아 기존에 상용화된 기술 대비 가격 경쟁력을 갖고 있다.

GS건설은 이볼로는 메가와트(MW) 규모의 수전해 스택의 사전 검증을 완료하고 상업 생산에 착수, 기술의 실현 가능성을 입증한 상황이라고 했다.

GS건설은 "이 기술을 활용해 향후 스택 제작과 플랜트 운영 비용을 크게 줄일 수 있을 것으로 기대된다"며 "경제성과 안전성을 갖춘 수백 메가와트급 수소 생산 플랜트 패키지 개발로 친환경 에너지 사업 진출에 한발 더 다가설 것"이라고 설명했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



