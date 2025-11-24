국힘 "與, 오늘까지 대장동 국정조사 입장 밝혀야...필리버스터도 고려"

국민의힘, 의총서 대여투쟁 방안 논의

국민의힘은 24일 더불어민주당을 향해 '대장동 항소 포기' 국정조사 실시 여부에 대한 입장을 밝히라고 압박했다. 이와 관련해 오는 27일 예정된 본회의 필리버스터(무제한 토론) 가능성도 내비쳤다.

최수진 국민의힘 수석대변인은 이날 국회에서 열린 의원총회 이후 기자들과 만나 "대장동 국정조사를 계속 요청하고 있는데 민주당에서 어떻게 할 것인지 회피하고 있다"며 "오늘 오후 여야 원내대표 회동에서 최종 결정되지 않을까 (한다)"고 밝혔다.

국정조사 실시에 대한 협상이 진행되지 않을 경우 필리버스터 가능성도 시사했다. 최 수석대변인은 "대법원 증원부터 사법개혁까지 민주당에서 추진하는 악법 전체에 대해 필리버스터를 해야 하지 않냐는 얘기가 있었다"며 "단순 거수기 역할만 해서는 안 된다는 의견들이 대부분이었다"고 전했다.

송언석 국민의힘 원내대표도 이날 의총 모두발언에서 "물밑 협상이 진행되지 않는 까닭에 오늘까지 국정조사에 대한 민주당의 입장을 밝히라"고 촉구했다. 아울러 "여러 상황을 고려할 때 비상한 수단을 강구해야 할 상황도 있을 수 있다"며 "향후 국회 일정은 전적으로 민주당이 어떤 태도를 취하느냐에 따라 달라진다는 점을 분명히 밝힌다"고 경고했다.

여야는 그간 대장동 항소 포기 국정조사 성격·실시 방식에 대해 원내지도부 간 물밑 협상을 이어왔지만 줄곧 평행선을 유지했다. 민주당은 국회 법제사법위원회 차원의 국정조사를 주장하는 반면, 국민의힘은 국정조사특위 구성을 통한 조사를 요구하는 상황이다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr



