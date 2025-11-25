연 4%대 금리로 투자금을 4배까지...신용미수대환도 당일 OK

투자자들 사이에서 '스탁론'에 대한 관심이 높아지고 있다. 스탁론은 자기자본 포함 최대 400% 레버리지 투자는 물론, 증권사 신용·미수 대환 용도로도 활용할 수 있는 증권 연계신용 상품이다.

그러나 높아진 스탁론 금리로 이용을 망설이는 투자자들이 늘어나고 있으며, DSR 한도 적용으로 인해 다른 대출과 소득 증빙 문제까지 겹치면서 예전처럼 자유롭게 활용하기 어려워졌다.

이런 상황에서 올뉴스탁론이 구원투수로 나섰다. 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 상품은 물론, DSR 한도와 관계없이 활용할 수 있는 상품까지 함께 제공하며 투자자들의 선택 폭을 넓힌 것이다.

◆ 올뉴스탁론, 연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

S-Oil S-Oil 010950 | 코스피 증권정보 현재가 80,000 전일대비 1,500 등락률 -1.84% 거래량 348,564 전일가 81,500 2025.11.25 13:01 기준 관련기사 에쓰오일, 2025 '올해의 시민영웅' 25명 시상울산 석유화학 공사 현장서 발판 붕괴…노동자 7명 부상에쓰오일, 취약계층 겨울 난방비 2억원 지원 전 종목 시세 보기 close , 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 240,500 전일대비 14,500 등락률 +6.42% 거래량 828,021 전일가 226,000 2025.11.25 13:01 기준 관련기사 [특징주]삼성전기, 4분기 실적 호조 전망에 강세주식자금이 더 필요하다면? 연 4%대 금리로 최대 4배까지AI 칩 첨단화에 주목받는 유리기판 관련 종목은[클릭e종목] 전 종목 시세 보기 close , 이수페타시스 이수페타시스 007660 | 코스피 증권정보 현재가 140,700 전일대비 15,600 등락률 +12.47% 거래량 3,681,642 전일가 125,100 2025.11.25 13:01 기준 관련기사 [특징주]이수페타시스, TPU 슈퍼사이클 수혜 기대감에 신고가연 4%대 금리로 추가 투자금, 신용미수대환 모두 가능...신청 당일 즉시하나 "2월 MSCI 편입 종목도 외국인에 달렸다…이수페타시스 등" 전 종목 시세 보기 close , 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 2,100 등락률 -1.76% 거래량 685,919 전일가 119,600 2025.11.25 13:01 기준 관련기사 한미반도체, 금감원 재무공시 우수법인 선정한미반도체 HBM TC 본더, 2025년 세계일류상품 선정 한미반도체, 마이크론 탑 서플라이어상 수상 전 종목 시세 보기 close , 인투셀 인투셀 287840 | 코스닥 증권정보 현재가 51,700 전일대비 2,300 등락률 -4.26% 거래량 445,509 전일가 54,000 2025.11.25 13:01 기준 관련기사 인투셀, 글로벌 CDMO와 차세대 ADC 생산과 기술 수출 MOU인투셀, BD 전문가 영입…글로벌 사업영역 확대인투셀, 자체 파이프라인 'ITC-6146RO' 임상 1상 IND 제출 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>