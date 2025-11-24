'쿠키런: 킹덤' 뮤지컬 영화 '위키드'와 연말 컬래버레이션

‘위키드: 포 굿’ 개봉 맞춰 진행

위키드 두 주인공 인게임 등장

데브시스터즈는 모바일 역할수행게임(RPG) '쿠키런: 킹덤'과 뮤지컬 영화 '위키드'의 컬래버레이션을 진행한다고 24일 밝혔다.

데브시스터즈 '쿠키런: 킹덤'과 뮤지컬 영화 '위키드'가 컬래버레이션한 캐릭터 모습. 데브시스터즈 제공

이번 협업은 '위키드: 포 굿' 개봉에 맞춰 유니버설 프로덕트&익스피리언스와 기획한 것으로, 두 지식재산권(IP)이 '마녀'를 공통 소재로 한 것이 계기가 됐다. 공간·소품은 물론이고, 위키드 주인공인 엘파바와 글린다가 마법형 쿠키로 등장하는 등 위키드만의 매력을 쿠키런: 킹덤 속에 재현했다. 해당 컬래버는 연말까지 이어진다.

게임 속에서 검은 망토를 두른 엘파바 쿠키는 빗자루를 타고 공중으로 비상해 적 진영에 마법 가루를 흩뿌리고, 특정 대상을 케이크로 만든다. 글린다 쿠키는 비눗방울을 타고 공중 부양하며 화려한 조명·폭죽으로 적을 타격해 공격력을 감소시킨다.

위키드의 서사를 경험할 수 있는 인게임 콘텐츠도 추가했다. '스토리 배틀' 모드에서는 컷신으로 구현된 위키드의 주요 스토리를 따라 전투가 진행된다. 플레이어 간 대결(PvP) 모드 '아케이드 아레나'는 다음 달 30일까지 일주일 간격의 시즌제로 운영된다.

연계 이벤트도 있다. 국내에서는 영화 '위키드: 포 굿'을 관람했거나 '쿠키런: 킹덤' 콤보 상품을 구매한 관객에게 인게임 재화 쿠폰을 제공한다. 대만·태국에서도 관람 및 사회관계망서비스(SNS) 이벤트 등을 실시한다.





노경조 기자



