박범인 금산군수 "인삼 이미지 활용한 스포츠 산업 육성"

박범인 금산군수 AD 원본보기 아이콘

박범인 금산군수는 "지리적 이점 및 인삼 이미지를 활용한 스포츠 산업을 육성해 달라"고 밝혔다.

박 군수는 24일 군청 상황실에서 열린 간부회의에서 "축구, 야구, 파크골프, 마라톤 등 종목에 대한 육성 사업을 군에서 추진 중"이라며 "각 사업에 관해 전 직원이 관심을 갖고 적극적으로 협조해 달라"며 이같이 말했다.

그는 "스포츠 산업이 지역에 자리 잡으면 선수들과 관계자들이 이주해 오고 숙소·식사 등으로 인한 소비 증가로 지역 활성화에도 도움이 될 것"이라며 "아름다운 경관과 환경을 살리고 건강의 대명사 인삼을 활용해 사업을 추진하자"고 전했다.

이 외에도 그는 제333회 금산군의회 2차 정례회 준비, 겨울철 종합대책 마련, 조류독감 예방 등에도 철저히 해달라고 언급했다.





