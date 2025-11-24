본문 바로가기
'코믹 감초 연기' 원로배우 남포동 별세…향년 81세

이경호기자

입력2025.11.24 10:35

1970~1990년대 코믹한 감초 연기를 선보였던 원로배우 남포동(본명 김광일)이 23일 별세했다. 향년 81세. 사진은 지난 2015년 9월 제주 서귀포 예술의 전당에서 열린 '2015 서귀포 신스틸러 페스티벌'에 참석한 남포동의 모습. 연합뉴스

1970~1990년대 코믹한 감초 연기를 선보였던 원로배우 남포동(본명 김광일)이 23일 별세했다. 향년 81세.


1965년 코미디 영화 '나도 연애할 수 있다'로 데뷔한 남포동은 '고래사냥'(1984), '겨울 나그네'(1986), '투캅스 2'(1996), '투캅스 3'(1998) 등 영화에서 코믹한 연기로 사랑받았다.

드라마 '인간 시장'(1988), '머나먼 쏭바강'(1993~1994), '인생은 아름다워'(2001) 등에도 출연했다.


2022년에는 영화 '감동주의보'에서 주인공의 할아버지인 전종구 역을 맡아 감초 연기를 선보였다.


고인은 2009년 간암 말기 진단을 받아 간이식 수술을 받은 것으로 알려졌다.

빈소는 의정부 을지대학교병원 장례식장 5호에 마련됐으며 발인은 25일이다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
