李정부 첫 과기장관회의 개최…'AI 민생 10대 프로젝트' 시동

과기정통부 부총리 체제 후 첫 회의, 매월 정례화

4년 만에 회의 재가동…AI 민생·제조AX·국가전략 등 10개 안건 점검

김민석 국무총리가 24일 오전 서울 종로구 정부서울청사 본관 대회의실에서 '제1회 과학기술관계장관회의' 를 주재하고 있다. 사진제공=과학기술정보통신부 AD 원본보기 아이콘

과학기술정보통신부가 24일 4년 만에 과학기술관계장관회의를 개최했다. 과학기술정보통신부 장관이 부총리로 격상된 후 국가 AI 전략을 진두지휘하는 컨트롤타워가 공식 가동된 것이다.

과학기술관계장관회의는 노무현 정부에서 처음 마련됐지만 이명박 정부 시기 폐지됐다. 이후 2018년 문재인 정부에서 11년 만에 다시 가동됐고, 2021년 말 열린 회의가 마지막이었다.

이번 회의에는 국무총리를 비롯해 기획재정부·교육부·외교부·국방부·행정안전부·문화체육관광부·산업통상부·보건복지부·기후에너지환경부·고용노동부·중소벤처기업부 장관과 금융위원장·개인정보보호위원장 등 14개 중앙행정기관의 장이 참석했다.

의장은 배경훈 부총리이지만 첫 회의인 만큼 김민석 국무총리가 주재했다. 정부는 이번 회의를 시작으로 향후 회의를 부총리 주도로 매월 정례 운영할 계획이다.

첫 회의의 첫번째 안건은 국민 생활 밀착형 'AI 민생 10대 프로젝트 추진방안'이었다. 정부는 국민이 체감할 수 있는 인공지능(AI) 서비스를 신속히 도입하기로 하고 소비·생활 영역에서 농산물 가격을 분석해 최적 구매처와 대체 식재료를 제안하는 'AI 농산물 알뜰 소비정보 플랫폼'을 포함해 '소상공인 경영 컨설턴트' '인체적용제품 안전 지킴이' '국가유산 AI 해설사' 등을 추진한다. 국민편의 분야에는 영세납세자를 위한 'AI 국세정보 상담사', 치안 대응을 지원하는 '모두의 경찰관' 'AI 인허가 도우미'도 포함됐다. 사회안전 분야에서는 보이스피싱 공동 대응 플랫폼, 온라인 성착취·가출·자살 등 아동·청소년 위기 대응 확대, 해양 위험 분석 AI 등이 추진되며, 정부는 이들 프로젝트를 2026년 신규 '공공AX프로젝트'로 지원하고 2년간 130억원을 투입한다.

제조업의 AI 전환을 위한 '제조AX(AI 전환)' 전략도 논의됐다. 2030년까지 'AI 팩토리 선도사업'을 통해 500개의 AI 팩토리를 구축한다. 이를 위해 1000여개 산·학·연이 참여하는 'M.AX 얼라이언스'를 구성해 데이터 공유부터 제품 개발까지 제조 AX 전 과정의 혁신 생태계를 조성한다.

'과학기술×AI 국가전략'도 이날 의결됐다. 정부는 바이오·지구과학·수학·재료·화학·반도체·디스플레이·이차전지 등 6개 강점분야에서 과학기술 AI 파운데이션 모델을 개발하고, 과학기술 AI 전용 GPU 8000장 이상을 확보·지원한다. 2028년까지 대학 기초연구AI센터 40개를 설치하고, 2030년까지 해외 우수인재 2000명을 유치할 계획이다.

이외에도 국방 AX 전략, 중소기업 AI 활용·확산 지원방안, 연구개발 생태계 혁신방안, 과학기술인재 확보 전략 등이 함께 다뤄졌다. 국방 AX는 국방통합AI데이터센터를 구축하고(GPU 1만~5만장 수준), 내년까지 5개소의 국방 AX 거점을 마련한다. 중소기업 지원을 위해서는 AI·딥테크 유니콘 육성에 2030년까지 총 13조5000억원을 투자하는 '넥스트 유니콘 프로젝트'를 추진한다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>