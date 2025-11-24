코스피, 외국인 '사자'에 1% 상승 출발…코스닥은 약세 전환

장중 3900선 탈환 후 밀려나

24일 국내 증시가 장 초반 보합권에서 혼조세를 보이고 있다.

이날 오전 9시 20분 기준 코스피는 전 거래일 대비 12.50포인트(0.32%) 오른 3865.76에 거래되고 있다. 앞서 지수는 1.90포인트(1.61%) 뛴 3915.16에 출발하며 3900선 탈환에 성공했으나 이후 오름폭이 차츰 줄어드는 추세다.

유가증권시장에선 장 초반 뚜렷한 매수 주체가 드러나지 않는 모습이다. 외국인이 466억원을 순매수할 동안 개인과 기관이 각각 161억원, 247억원을 순매도 중이다. 코스피200 선물시장에선 개인과 외국인이 각각 613억원, 819억원 사들였지만 기관이 1292억원어치를 내다 팔았다.

코스피 시가총액 상위권은 혼조세다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,707,000 전일대비 90,000 등락률 -5.01% 거래량 187,099 전일가 1,221,000 2025.11.24 09:48 기준 관련기사 [M&A알쓸신잡]‘쪼개기 상장’ 시도 멈출까…상법개정 후 변화는外人 순매수에 코스피 2% 가까이 반등…4089 마감반등한 코스피…장 초반 1.5%대 상승 전 종목 시세 보기 close (-4.79%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 856,000 전일대비 13,000 등락률 -1.50% 거래량 99,414 전일가 869,000 2025.11.24 09:48 기준 관련기사 코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감한화, UAE 방산기업 EDGE와 방산 협력 강화코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (-4.72%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 416,500 전일대비 9,000 등락률 -2.12% 거래량 77,007 전일가 425,500 2025.11.24 09:48 기준 관련기사 코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세코스피, 2% 가까이 올라 4000선 마감…반도체·전력 등 강세 전 종목 시세 보기 close (-2.70%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 542,000 전일대비 13,000 등락률 -2.34% 거래량 61,920 전일가 555,000 2025.11.24 09:48 기준 관련기사 HD현대, 美안두릴과 자율 무인수상함 만든다코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (-2.61%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 73,000 전일대비 100 등락률 -0.14% 거래량 1,370,333 전일가 73,100 2025.11.24 09:48 기준 관련기사 2차전지, AI·전기차 수요로 ‘슈퍼사이클’ 신호탄?美·유럽이 모르는 노하우, 한국만 알고 있다…40년 만에 다시 오는 원전 사이클코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감 전 종목 시세 보기 close (-1.09%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 113,700 전일대비 300 등락률 -0.26% 거래량 147,795 전일가 114,000 2025.11.24 09:48 기준 관련기사 코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감기아, 신경헌 서광주지점 컨설턴트 '그랜드 마스터' 등극6년 만에 새롭게 돌아온 '텔루라이드'…하이브리드 장착 전 종목 시세 보기 close (-0.61%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 260,000 전일대비 500 등락률 +0.19% 거래량 86,395 전일가 259,500 2025.11.24 09:48 기준 관련기사 [타볼레오]3.4초의 스릴…세계 톱 드라이버가 몰아준 'GV60 마그마' 타보니"제네시스, 다음 10년은 '마그마' 시대…벤틀리·롤스로이스와 경쟁"[클릭 e종목]"현대차, 美시장점유율 사상 최고치…목표가 유지" 전 종목 시세 보기 close (-0.39%)가 내림세다. 반면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 98,600 전일대비 3,800 등락률 +4.01% 거래량 7,889,695 전일가 94,800 2025.11.24 09:48 기준 관련기사 2차전지, AI·전기차 수요로 ‘슈퍼사이클’ 신호탄?AI 굴기 위해 금융위·산업부·과기부 뭉친다… 국민성장펀드 지원단 신설[부고] 이인학(삼성전자 DS부문 대외협력팀 상무)씨 부친상 전 종목 시세 보기 close (3.16%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 122,600 전일대비 2,100 등락률 +1.74% 거래량 234,852 전일가 120,500 2025.11.24 09:48 기준 관련기사 AI 굴기 위해 금융위·산업부·과기부 뭉친다… 국민성장펀드 지원단 신설코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세코스피, 2% 가까이 올라 4000선 마감…반도체·전력 등 강세 전 종목 시세 보기 close (1.74%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 537,500 전일대비 16,500 등락률 +3.17% 거래량 1,344,286 전일가 521,000 2025.11.24 09:48 기준 관련기사 2차전지, AI·전기차 수요로 ‘슈퍼사이클’ 신호탄?AI 굴기 위해 금융위·산업부·과기부 뭉친다… 국민성장펀드 지원단 신설코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감 전 종목 시세 보기 close (1.63%)는 오름세다.

같은 시간 코스닥은 전 거래일 대비 3.57포인트(0.41%) 내린 860.38에 거래되고 있다. 앞서 지수는 9.35포인트(1.08%) 상승한 873.30에 개장했으나 이내 약세로 전환했다. 개인이 홀로 1206억원을 사들일 동안 외국인과 기관이 각각 1091억원, 84억원을 순매도 중이다.

코스닥 시총 상위권은 대부분 하락세다. 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 325,500 전일대비 43,500 등락률 -11.79% 거래량 422,895 전일가 369,000 2025.11.24 09:48 기준 관련기사 코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감코스피, 2% 가까이 올라 4000선 마감…반도체·전력 등 강세코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세 전 종목 시세 보기 close (-10.30%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 76,300 전일대비 2,500 등락률 -3.17% 거래량 850,173 전일가 78,800 2025.11.24 09:48 기준 관련기사 코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세코스피, 2% 가까이 올라 4000선 마감…반도체·전력 등 강세 전 종목 시세 보기 close (-3.55%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 135,200 전일대비 3,000 등락률 -2.17% 거래량 110,130 전일가 138,200 2025.11.24 09:48 기준 관련기사 코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세코스피, 2% 가까이 올라 4000선 마감…반도체·전력 등 강세 전 종목 시세 보기 close (-2.17%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 363,500 전일대비 2,000 등락률 -0.55% 거래량 36,166 전일가 365,500 2025.11.24 09:48 기준 관련기사 코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세코스피, 2% 가까이 올라 4000선 마감…반도체·전력 등 강세 전 종목 시세 보기 close (-2.05%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 175,300 전일대비 2,900 등락률 -1.63% 거래량 187,051 전일가 178,200 2025.11.24 09:48 기준 관련기사 코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감코스피, 2% 가까이 올라 4000선 마감…반도체·전력 등 강세코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세 전 종목 시세 보기 close (-1.18%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 533,000 전일대비 8,000 등락률 -1.48% 거래량 121,797 전일가 541,000 2025.11.24 09:48 기준 관련기사 코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세코스피, 2% 가까이 올라 4000선 마감…반도체·전력 등 강세 전 종목 시세 보기 close (-0.37%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 44,950 전일대비 50 등락률 +0.11% 거래량 109,678 전일가 44,900 2025.11.24 09:48 기준 관련기사 코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세코스피, 2% 가까이 올라 4000선 마감…반도체·전력 등 강세 전 종목 시세 보기 close (-0.33%)가 약세다. 반면 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 178,300 전일대비 500 등락률 -0.28% 거래량 425,898 전일가 178,800 2025.11.24 09:48 기준 관련기사 코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로...대체거래소 이용자도 OK코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close (0.39%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 63,900 전일대비 1,100 등락률 -1.69% 거래량 513,422 전일가 65,000 2025.11.24 09:48 기준 관련기사 코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감[특징주]'TG-C 임상 기대감' 코오롱티슈진, 8.58%↑코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세 전 종목 시세 보기 close (0.15%)은 강세다.

업종별로는 반도체 및 장비(+2.48%), 도로 및 철도 운송(+2.17%), 항공사(+1.88%)가 상승세지만 우주항공 및 국방(-5.58%), 제약(-3.96%), 생물공학(-3.15%)은 하락세다.

서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 3.6원 내린 1472.0원에 거래를 시작했다.





