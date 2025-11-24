홈닉, ‘친구추천 이벤트’ 실시… 회원 모두에게 네이버페이 포인트 지급

최다 초대 회원·단지에는 순금·커피차 등 특별 혜택 제공

삼성물산이 운영하는 홈테크 기반 아파트 라이프 플랫폼 '홈닉(Homeniq)'이 신규 사용자 확대와 입주민 커뮤니티 활성화를 위해 11월 24일부터 12월 14일까지 약 20일간 '친구추천 이벤트'를 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 홈닉이 지향하는 입주민 중심의 'Change Better' 경험을 강화하는 취지로 마련됐다. 홈닉 앱을 이용하는 회원이라면 누구나 참여할 수 있는 프로그램으로서 기존 회원과 신규 가입자 등 참여자 모두에게 실질적인 혜택을 제공하는 것이 특징이다. 특히 사용자 간 초대를 통해 플랫폼 생태계를 함께 만들어가는 구조로, 사용자들에게 더 큰 보상을 제공하여 입주민 중심의 생태계 확장을 목표로 하고 있다.

■ 친구 추천하면 '친구도 1,000원 · 나도 1,000원'

홈닉 앱에서 제공하는 초대 링크를 통해 신규 회원이 가입을 완료하면 초대한 회원과 초대 받은 신규 가입자 모두 네이버페이(Npay) 포인트 1,000원이 자동 지급된다. 해당 포인트는 1인 1회 지급이며, 초대 건수는 이벤트 기간 동안 제한 없이 집계된다.

홈닉 관계자는 "아파트 생활을 더 편리하게 만들기 위해서는 플랫폼을 함께 사용하는 이웃이 많아질수록 서비스의 가치와 편의가 커진다"며 "입주민들이 친구와 이웃을 자연스럽게 초대할 수 있도록 생활 혜택과 연결된 실질적인 리워드를 마련했다"고 설명했다.

이번 이벤트는 주거기반 서비스를 통해 단순히 편의성을 높일 뿐 아니라 실질적인 생활 혜택(네이버페이)까지 연결시킨다는 점에서 큰 의의가 있다는 평이다.

■ 초대랭킹 TOP 10에겐 '순금 1돈', 단지 순위 TOP 5에는 '커피차·칼연마 등 단지 서비스'

이벤트 종료 후 개인 초대 랭킹 상위 10명에게는 순금 1돈(3.75g) 골드바가 제공된다.

또한 초대받은 인원이 가장 많은 상위 5개 단지에는 단지 단위로 즐길 수 있는 특별 서비스가 제공될 예정이다. 단지 서비스는 커피차, 간식차, 칼연마 등 입주민들이 실제로 선호도가 높은 프로그램 중심으로 구성되며, 단지별 협의를 통해 제공 방식이 결정된다.

이번 단지 랭킹 보상은 단순한 혜택 제공을 넘어, 입주민들이 함께 참여하고 즐기는 단지 커뮤니티 문화를 새롭게 만드는 데 의의가 있다는 평이다.

홈닉 관계자는 "단지 단위로 이벤트에 참여하고 오프라인 혜택을 함께 누림으로써 자연스럽게 이웃간 교류가 생기고, 단지의 전반적 분위기가 한층 좋은 방향으로 바뀌게 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 회원 개인 및 단지 단위의 다양한 프로그램을 진행할 계획이며, 이는 전반적인 주거 문화를 바꾸고 발전시키고자 하는 홈닉의 핵심가치 'Change Better'와도 맞닿아 있다"고 말했다.

이벤트에 대한 자세한 내용은 홈닉 앱 공지사항 또는 고객센터를 통해 확인할 수 있다.





