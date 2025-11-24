재혼 걸림돌에 돌싱남은 "돈"…돌싱녀는 '이것'

男, 경제력·공감 능력 등 택해

비만·머리숱·단신은 남녀 모두 중요

재혼을 준비하고 있는 돌싱들이 뽑은 걸림돌로 남자는 경제력 미흡, 여자는 외모를 가장 많이 꼽은 것으로 조사됐다.

22일 재혼 전문 결혼정보회사 온리유는 최근 전국의 재혼 희망 돌싱남녀 532명을 대상으로 '재혼을 추진하는 데 있어서 가장 큰 걸림돌로 작용하는 것이 무엇인가'라는 설문 조사 결과를 발표했다.

이 질문에 대해 남성 응답자의 35.0%는 '경제력 미흡'이라고 답했으며, 여성 33.9%는 '비호감 외모'를 꼽았다.

이어 남성은 '공감 능력 부족(26.3%)' '비호감 외모(22.5%)' '불합리한 사고(16.2%)'를, 여성은 '불합리한 사고(27.4%)' '경제력 미흡(23.3%)' '공감 능력 부족(15.4%)' 등의 순으로 답했다.

재혼 전문 정보회사 관계자는 "이혼을 겪은 남성들은 전 배우자에게 절반에 가까운 재산을 분배했기 때문에 재혼 상대 여성이 원하는 수준의 경제력에 못 미치지 못하는 경우가 많다"며 "재혼 대상 여성들은 연령(2024년 기준 여성 평균 재혼 연령 47.14세), 자녀 출산, 여유 없는 생활 등으로 인해 남성들이 희망하는 외모 수준에 미달되는 경우가 대부분"이라고 설명했다.

두 번째로 '돌싱으로 생활하면서 경제력과 관련해 가장 큰 문제는 무엇인가'라는 질문에 대해선 남성의 경우 '자가 구입·확대'로 답한 비중이 26.7%로서 가장 높았고, '노후 대책(24.4%)' '주거비 부담(19.2%)' 등이 뒤따랐다. 여성의 경우는 28.6%가 '주거비 부담'을 첫손에 꼽았고, '생활비 조달(21.4%)' '노후 대책(18.8%)' 등의 대답이 뒤를 이었다.

남녀 모두 '대출 상환(남 16.2%, 여 15.4%)'을 마지막으로 꼽았고, '문제 없다'라고 답한 비중은 남성 6.0%, 여성 5.6%에 그쳤다.

세 번째 질문인 '본인의 외모에서 가장 큰 핸디캡으로 작용하는 것은 무엇인가'라는 물음엔 남성의 경우 '노안(26.3%)', 여성은 '이목구비(28.2%)'라고 답했다.

이어 남성과 여성 모두 '비만(남 24.1%, 여 23.3%)'을, 또 남성은 '머리숱(18.1%)'과 '단신(15.0%)', 여성은 '단신(18.1%)'과 '신체 비율(15.0%)' 등을 들었다.





