트레이더스 먹거리 "특가"…SSG, 주문하면 '당일 배송'

26일까지 '22Week' 행사
가성비 트레이더스 상품 특가 판매
오전 11시~오후 1시30분 주문시 당일배송

SSG닷컴은 오는 26일까지 열리는 '22 위크(Week)' 기획전을 통해 창고형 할인점 트레이더스 홀세일 클럽(트레이더스) 상품을 특가로 선보인다고 24일 밝혔다.


주요 기획 상품은 겨울철에 간편하게 먹기 좋은 '고래사 국탕용 종합어묵 900g(6인분)'을 1만2000원대에 선보였다. 또 '사조 안심따개 살코기참치(150g×8입)'는 1만3000원대, '온리넛츠 하루견과 20g×60봉'을 3만7000원대에 각각 판매한다.

SSG닷컴 로고. SSG닷컴 제공.

'쓱 트레이더스 배송' 상품은 지역별로 오전 11시~오후 1시30분까지 주문하면 당일 배송된다. 주문일로부터 최대 3일까지 지정일 예약배송도 가능하며, 9만원 이상 구매하면 무료배송이 적용된다.


SSG닷컴 관계자는 "이마트와 협업해 트레이더스 배송 권역을 확대해 나갈 계획"이라며 "고물가 시대에 가성비 높은 트레이더스 대용량 상품도 집에서 편리하게 받아보길 바란다"고 말했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
