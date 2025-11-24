본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

신안 하의도 음식점·민박 건물 화재…재산피해 9천만원대

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.24 09:39

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

저온창고 발화 추정
4시간40분 만에 진화, 주민 1명 부상

전남 신안군 하의도에서 음식점과 민박집 등이 있는 건물에 불이 나 9천만 원대 재산피해가 발생했다.

신안 하의도 음식점·민박 건물 화재…재산피해 9천만원대
AD
원본보기 아이콘

신안소방서에 따르면 전날 오후 8시 11분께 하의면 한 음식점 건물의 저온 창고에서 화재가 시작됐다. 불은 인근 2층짜리 건물로 번지며 저온 창고와 1층 음식점을 전소시켰고, 2층 민박집 일부도 소실돼 소방서 추산 9,200만원가량의 피해가 났다.


진화에는 진화 차량 2대와 소방대원 12명이 투입됐으며, 불은 4시간 40분가량 지난 밤 12시 51분께 완전히 꺼졌다. 화재 진압 과정에서 마을 주민 A(57)씨가 손바닥을 다쳐 치료받았다.

소방 당국은 저온 창고에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희망퇴직, 왜[1mm금융톡] "10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"점심 5천원이면 된대" 다시 몰린다…외식 '1.5만원' 시대 효자 메뉴

사과·감자·시금치 몸에 좋다더니…"건강에 오히려 독" 美 연구진 충격 발표

"국정원 업무보고 간 尹, 폭탄주 마시고 경호원에 업혀 나와"

네 자녀 둔 대만 男 동성부부…멕시코 대리모 2명서 아이 얻어

편하게 산 1번, 비좁게 산 4번…난각번호 다르면 영양성분도 다르다?

"10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희망퇴직, 왜

서울시,'잠실 마이스' 컨트롤타워 만든다…'2.5조원' 민자사업 본궤도

새로운 이슈 보기