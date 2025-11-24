[단독] 함양군, 용평 공영주차장 '설계변경 미승인' 불법 공사 묵인 드러나

담당 공무원"관례상 통상적으로 설계변경 없이 공사 진행 후 설계변경을 한다"

경남 함양군이 공영주차장 건립을 추진하면서 시공사의 불법행위를 묵인, 그 배경에 궁금증을 낳고 있다.

시공사가 부지 조성 과정에서 설계변경 승인을 받지 않고 공사를 강행했지만, 군청 주무 부서는 시공사를 되레 두둔하는 이례적 행태를 보인다.

24일 아시아경제 취재를 종합하면 함양군은 진병영 군수 공약사업인 함양읍 원도심 도시정비사업이 일환으로 지난해 10월 함양읍 용평리 일원 부지 1486㎡에 차량 100대를 수용할 수 있는 주차장 조성에 들어간 뒤 최근 공사를 마무리했다.

공사비는 20억원대로 편성됐으나, 올해 군의회 추경 심사에서 3억 원이 삭감되면서 논란의 불씨를 안고 있는 사안이다.

함양군청 전경

이런 상황에서 시공사가 주차장 예정지에 대한 철거 작업을 벌이는 과정에서 지자체의 설계 변경 승인을 받지 않고 임의로 공사를 강행한 것으로 드러났다.

공사 막바지에 해당 부지에 상당량의 콘크리트 폐기물이 발견된 것으로 알려졌는데, 시공사가 당초 계획과 다른 공사를 하기 위해서는 사전에 주무관청으로부터 반드시 승인받아야 한다.

현행 건축법은 당국의 승인·허가 없이 건축물의 공사를 할 경우 2년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금형에 처할 수 있도록 규정하고 있다.

해체계획서 없이 공사를 할 경우, 관할 지자체는 이를 불법 해체로 간주하고 즉시 공사 중지 명령을 내려야 한다.

해체계획서 없이 공사를 묵인하는 공무원은 직무유기 및 직권남용 등의 혐의로 징계 및 처벌을 받을 수 있다.

이에 대해 함양군 건설교통과 담당 공무원은 "관례상 통상적으로 설계변경 없이 공사 진행 후 설계변경을 한다"라며 "철거 현장 안전상 문제와 주변 주민 민원 등으로 철거업체·현장 감리와 3자 협의를 통해 (사전 공사)를 결정했다"고 해명했다.

이와 관련, 지역 건설업계 관계자는 "설계변경이 사전에 정상적으로 이뤄지지 않고, 공사가 막무가내식으로 진행된 어떤 이유가 있을 것"이라며 "함양군이 감리업체에 위임해 공정을 맡기는 '책임감리' 제도의 허점 뒤에 숨어, 감독권을 행사하면서도 교묘히 책임은 회피하는 갑질 문화 행태를 벗어나지 못하고 있는 것 같다"고 지적했다.





영남취재본부 최순경 기자



