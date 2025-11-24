[날씨]전국 대체로 흐림…수도권 곳곳 약한 비

강원·경북 동해안 등 건조특보

월요일인 24일은 전국이 대체로 흐리고 중부 지방을 중심으로 약한 비가 내리는 곳이 있겠다.

기상청에 따르면 예상 강수량은 서울·인천·경기, 강원 내륙 5㎜ 미만, 대전·세종·충남, 충북 1㎜ 안팎이다. 건조 특보가 발효된 강원 동해안·산지, 경북 동해안·북동 산지를 중심으로 대기가 매우 건조하겠다.

주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 11.3도, 인천 11.1도, 수원 8.6도, 춘천 5.9도, 강릉 12.5도, 청주 8.8도, 대전 8.9도, 전주 9.3도, 광주 8.9도, 제주 15.5도, 대구 7.3도, 부산 11.0도, 울산 8.8도, 창원 9.5도 등이다. 낮 기온은 15∼20도로 예보됐다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼2.0ｍ, 서해·남해 0.5∼1.5ｍ다.





