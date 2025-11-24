미국 교육청들 "메타, 'SNS 유해성' 조사결과 일부러 은폐"

메타 설문조사 결과

"페북 안하니 부정적 정서 줄어"

청문회서 "SNS 영향 정량화 어렵다" 진술

페이스북·인스타그램 운영사 메타가 사회관계망서비스(SNS)의 유해성을 스스로 확인하고도 이를 의도적으로 은폐했다는 의혹이 미국 법정에서 제기됐다.

로이터통신은 23일(현지시간) 미국 각지의 교육청들이 메타 등 주요 SNS 운영사들을 상대로 제기한 소송에서 원고 측이 메타 내부 문서를 근거로 이 같은 주장을 펼쳤다고 보도했다.

원고가 증거개시 절차를 통해 확보한 내부 자료에 따르면 메타는 2020년 여론조사업체 닐슨과 함께 페이스북 일시 비활성화가 이용자 심리에 미치는 영향을 분석했다. '프로젝트 머큐리(Project Mercury)'라는 코드명으로 진행된 이 조사에서 일주일간 페이스북을 사용하지 않은 이용자들은 우울감·불안감·외로움·사회적 비교심리 등 부정적 정서가 줄었다고 답한 것으로 알려졌다.

그러나 메타는 해당 결과가 기존 미디어 서사에 오염돼 있다며 조사 내용을 공개하지 않기로 했고, 추가 연구 역시 중단했다. 일부 직원들은 이 같은 결정에 우려를 표했다. 한 연구원은 "닐슨 조사 결과는 사회적 비교와 관련한 인과관계를 분명히 드러낸다"고 지적했고, 또 다른 직원은 "부정적 결과를 숨기려는 조치는 담배회사들의 은폐 전략을 떠올리게 한다"고 비판했다.

메타는 이런 연구 결과가 있는데도 과거 의회에 출석해 자사 SNS가 10대 소녀에게 해로운지 정량화할 수 없다고 진술했다.

원고 측은 또 성매매 시도가 17차례 적발돼야만 메타가 해당 사용자를 차단했으며, 아동 성범죄자가 미성년자와 접촉하는 것을 막는 데도 소극적이었다고 주장했다.

이들은 마크 저커버그 최고경영자(CEO)가 2021년 "메타버스 구축 등 다른 이슈가 많은데 아동 안전이 최우선 과제라고 말할 수 없다"고 발언했다는 내용도 전했다.

아울러 메타가 의도적으로 청소년 안전 기능을 효과가 없고 거의 사용되지 않도록 설계했다고 주장했다.

앤디 스톤 메타 대변인은 "비활성화 연구는 방법론에 결함이 있어 중단된 것"이라며 "우리는 제품 안전성을 강화하기 위해 지속적으로 노력해왔다"고 반박했다. 이어 "성매매 관련 신고가 접수되면 즉시 계정을 삭제하는 것이 현행 방침"이라며 "원고 측이 유리하게 선별한 인용문과 잘못된 주장에 강력히 반대한다"고 밝혔다.

다만 원고가 인용한 내부 문서는 공개되지 않았으며, 메타는 해당 문서의 증거 채택을 기각해달라는 요청서를 법원에 제출한 상태라고 로이터는 전했다.

이번 소송과 관련한 첫 심리는 내년 1월 26일 미국 캘리포니아 북부연방지방법원에서 열린다.





