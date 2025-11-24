트럼프 또 왜 이러나…"우크라, 美에 감사할 줄 모른다"

전쟁 책임 우크라·바이든에 돌려

종전안 수용 압박 포석

도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아와 우크라이나 전쟁의 원인을 피해자인 우크라이나와 전임 조 바이든 행정부 탓으로 돌렸다. '친(親)푸틴(블라디미르 푸틴 러시아 대통령)' 성향의 트럼프 대통령이 전쟁 종식을 위해 미국·러시아 간 논의된 종전안을 우크라이나가 수용하도록 압박하려는 의도가 깔렸다는 분석이 나온다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 23일(현지시간) 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 글을 올려 "러시아와 우크라이나 간 폭력적이고 끔찍한 전쟁은 미국과 우크라이나의 강력하고 적절한 리더십이 있었다면 결코 일어나지 않았을 것"이라고 주장했다.

그는 "이 전쟁은 내가 2기 임기를 시작하기 훨씬 전 '졸린' 조 바이든 행정부에서 시작됐고 상황은 더 악화됐다"며 "2020년 대선이 조작되고 도난당하지 않았다면, 급진 좌파 민주당이 한 유일한 일인 러·우 전쟁은 없었을 것"이라고 말했다. 자신이 2020년 대선에서 승리했다면 푸틴 대통령이 우크라이나를 공격하지 않았을 것이란 기존 주장을 재차 강조한 것이다.

트럼프 대통령은 우크라이나와 유럽에 대한 불만도 드러냈다.

그는 "우크라이나의 '리더십'은 우리의 노력에 어떤 감사도 표하지 않았고 유럽은 러시아로부터 계속 석유를 수입하고 있다"며 "미국은 우크라이나에 공급할 무기를 북대서양조약기구(NATO·나토)에 계속 대량 판매하고 있다"고 말했다. 이어 "부정직한 조(바이든 전 대통령)는 거액의 돈을 포함해 모든 것을 무료, 무료, 무료로 줬다"며 우크라이나에 대한 전임 행정부의 지원이 과도했다고 비난했다.

이 같은 트럼프 대통령의 발언은 최근 미국과 러시아가 논의해 온 종전 구상을 우크라이나 측에 전달한 상황에서 나왔다. 미국은 우크라이나 평화체제, 안전보장, 유럽 안보, 미국·러시아·우크라이나 간 장기 관계를 포함한 28개 조항으로 구성된 평화 구상을 오는 27일까지 받아들이라고 양측에 촉구하고 있다. 미국과 우크라이나, 유럽은 현재 스위스 제네바에서 미국이 제안한 평화구상안을 놓고 세부 논의에 들어간 상태다. 그러나 이 구상에는 우크라이나가 영토를 상당 부분 포기하고 군대를 크게 축소하는 내용이 포함돼 사실상 '항복안'에 가깝다는 비판이 제기된다.

이에 우크라이나와 유럽이 이 구상 수용에 난색을 표하자, 트럼프 대통령이 공개적으로 불만을 드러내며 압박 수위를 높인 것으로 해석된다.

트럼프 대통령은 취임 직후 우크라이나 전쟁 종식을 위해 외교적 노력을 기울였지만 푸틴 대통령의 미온적 태도로 진전이 없는 상황이다. 그럼에도 그는 침략국인 러시아보다 피해국인 우크라이나를 더 강하게 비판하는 모습을 보여 왔다. 얼마 전까지만 해도 푸틴 대통령에게 실망했다며 우크라이나 지원 의사를 밝혔지만, 다시 우크라이나를 비난하고 나서는 등 '오락가락' 행보를 반복하고 있다. 반면 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난 2월 백악관에서 트럼프 대통령과 충돌해 정상회담이 '노딜 파국'으로 끝난 이후, 공개 석상에서 미국 측에 여러 차례 감사의 뜻을 전해 왔다.

미국과 우크라이나, 유럽은 현재 스위스 제네바에서 미국이 제안한 평화구상안을 놓고 세부 논의에 들어갔다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>