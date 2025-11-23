국힘 신동욱·김민수, 결집 호소 … "장동혁 중심으로 힘 모아달라"

국민의힘 신동욱, 김민수 최고위원이 장동혁 대표를 중심으로 한 결집을 호소했다.
신 위원과 김 위원은 23일 오후 경남 창원시 성산구 한서빌딩 앞 광장에서 열린 '민생회복 법치수호 국민대회'에서 "장동혁 대표를 중심으로 마음과 힘을 모아달라"고 외쳤다.
국민의힘 김민수 최고위원(왼쪽부터)과 신동욱 최고위원이 경남 창원에서 열린 '민생회복 법치수호 국민대회'에서 발언하고 있다. 이세령 기자
먼저 단상에 오른 신 위원은 "마음이 아주 답답하지만 우리는 이긴다, 승리의 순간이 멀지 않았다"면서 "불의가 정의를 이길 수 없기 때문이다"라고 운을 뗐다.
그는 "역대 대한민국에 이재명 정권 같은 정권은 없었다"며 "우리를 분열시키려는 많은 세력이 대한민국을 벼랑 끝으로 몰고 가지만, 우리 국민의힘은 장 대표를 중심으로 모두가 한 마음"이라고 말했다.
끝으로 "우리가 가진 이 작은 차이들은 대한민국을 구하기 위한 위대한 전선에 모두 다 버리고 이길 때까지, 불의한 정권을 무릎 꿇릴 때까지 장 대표를 중심으로 한마음을 가져달라"고 호소했다.
이어서 단상에 선 김 위원은 "불과 3개월 전 대한민국이 이대로 무너지겠구나, 이 싸움이 도저히 이길 길이 보이지 않는다 생각했지만 이젠 이기지 못하는 싸움이 아니라 이겨야만 하는 싸움이다"라고 했다.
그는 "우리에게 무기가 많지 않지만 이길 수 있다고 믿는 이유는 여러분이 함께 싸워주고 장동혁이라는 강한 리더가 있기 때문"이라며 "국민의힘을 믿고 결집한 힘을 만들어줘야 저 거대한 야당, 이재명과 맞서 싸울 수 있다. 우리가 먼저 결집하고 하나가 돼야 이긴다"라고 결집을 촉구했다.
김 위원은 "민주당이 누구를 중심으로 뭉치고 있는지 봐달라"며 "우리도 우리 장수에게 힘이 완전히 실려야 저들과 맞서 싸울 수 있다"고 재차 말했다.
"우리 장수에게 힘을 모아줘야 우리가 민주당과 이재명과 맞설 수 있고 여러분이 원하는 것들 하나하나 현실로 만들 수 있다"라며 "이재명 정권 꼭 물러날 수 있도록 다시 한번 큰 힘 모아주길 부탁한다"고 강조했다.
영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
