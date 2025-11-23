본문 바로가기
미 주요은행 거래업체 해킹…대출고객 정보유출 우려

최서윤기자

입력2025.11.23 20:46

JP모건체이스·씨티은행·모건스탠리 고객 정보 유출 통보

미국 주요 은행의 거래업체가 해킹 피해를 봐 민감한 고객 정보가 유출됐을 가능성이 제기되고 있다.


22일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 부동산 담보대출 기술 공급업체인 '시터스AMC'가 지난 12일 사이버 공격을 받았다.

시터스AMC는 수백 개의 은행 및 대출기관과 거래하며 대출 고객들의 사회보장번호를 비롯한 방대하고 민감한 개인정보를 보유하고 있는 기업이다.


시터스AMC는 2주간 확인한 결과 주택 담보 대출 관련 정보가 유출된 것으로 보인다고 밝혔다.


JP모건체이스. JP모건체이스 홈페이지 캡처

JP모건체이스. JP모건체이스 홈페이지 캡처

고객 정보가 유출됐을 수 있다는 통보를 받은 은행은 JP모건체이스와 씨티은행, 모건스탠리 등으로 전해진다.

JP모건체이스 대변인은 자사가 직접 해킹을 당하지는 않았다고 밝혔다.


미국 수사 당국도 즉각 대응에 나섰다. 캐시 파텔 미 연방수사국(FBI) 국장은 이번 사태와 관련해 "사태 파악을 위해 피해기관 등과 긴밀히 협력 중"이라면서 "은행 서비스 운영에는 지장이 없는 것으로 파악하고 있다"고 밝혔다.


하지만 월가에서는 이번 사태의 파장이 예상보다 클 수 있다는 우려가 나온다.


대출기관 자문사인 클라크 스트리트 캐피털의 존 위닉 최고경영자(CEO)는 "상위 20개 은행 중 상업용 부동산이나 주택 대출을 취급하는 곳이라면 거의 시터스AMC와 거래하고 있을 것"이라고 말했다.


은행 규제 문제를 전문적으로 다루는 제이슨 E.쿠와야마 변호사는 시터스AMC가 은행 내부 운영에 관한 정보도 보유하고 있을 수 있다며 "단순히 은행 고객 정보 유출 사태로만 볼 수 없다"고 했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
