본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

美 루비오·위트코프, 제네바 도착…우크라와 평화안 논의

최서윤기자

입력2025.11.23 20:41

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

트럼프안 수정 가능성 주목

마코 루비오 미국 국무장관과 스티브 위트코프 중동특사가 우크라이나와 평화 계획을 논의하기 위해 23일(현지시간) 스위스 제네바에 도착했다고 유로뉴스 등 외신이 보도했다.


미 당국자는 "제네바에서 미국과 우크라이나 사이에 다양한 형식의 회담이 온종일 진행될 예정"이라고 밝혔다.

이 당국자는 또 "제네바 회담을 앞두고 우크라이나 측과 긍정적이고 건설적인 대화를 진행했고 우리는 상당한 추진력을 갖고 협상에 임하고 있다"고 강조했다.


스위스 제네바의 미국 대사관 앞에 모여있는 기자들. AFP·연합뉴스

스위스 제네바의 미국 대사관 앞에 모여있는 기자들. AFP·연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이에 따라 미국과 우크라이나, 유럽 대표단은 도널드 트럼프 대통령이 최근 제안한 28개 항목의 평화 구상안 초안을 두고 논의에 들어갈 예정이다.


이 평화 구상안에는 우크라이나가 동부 돈바스 지역 전체를 러시아에 양보하고, 우크라이나군을 60만명 규모로 축소한다는 등의 내용이 담겼다.

또 우크라이나의 북대서양조약기구, 나토 가입은 금지하되 나토와 유사하게 미국과 유럽의 '집단방위' 방식의 안전 보장 장치를 둔다는 내용이 포함됐다.


우크라이나와 유럽은 평화 구상안에 러시아 측 입장이 대거 반영됐다며 반발하고 있는 만큼 협상 과정에서 수정될 여지도 있는 것으로 알려졌다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"거품 터지면 결국 추락"…'어딜 먼저 팔까' 질문에 실리콘밸리 전문가들의 선택 "거품 터지면 결국 추락"…'어딜 먼저 팔까' 질문... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

미 주요은행 거래업체 해킹…대출고객 정보유출 우려

"구명정 마다하고 남편 곁에"…타이태닉 부부 '멈춘 금시계' 34억원 낙찰

"연말 홈파티 스테이크 못 먹겠네"…미국산 소고기값 폭등

서울시, '가맹점에 연 15%' 불법대부 혐의 명륜진사갈비 대표 송치

끝나지 않은 케네디家 비극…이번엔 외손녀 혈액암 진단

美 루비오·위트코프, 제네바 도착…우크라와 평화안 논의

우크라, 제네바 종전 협상 앞두고 모스크바 인근 발전소 공습

새로운 이슈 보기