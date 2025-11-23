본문 바로가기
[내일날씨]월요일 출근길 수도권·충청권 빗방울…낮 최고 20도 포근

최서윤기자

입력2025.11.23 20:11

월요일인 24일 전국이 대체로 흐린 가운데 수도권과 강원 내륙, 충청권 곳곳에 비가 내리겠다.


이른 새벽부터 아침 사이 수도권과 강원 내륙, 충남권에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 서울·인천·경기, 강원 내륙 5㎜ 미만, 대전·세종·충남과 충북 1㎜ 안팎이다.


서울 중구 세종대로에서 시민들이 우산을 쓰고 낙엽을 밟으며 이동하고 있다. 강진형 기자

한편 강원 영동과 경북 동해안을 중심으로 대기가 매우 건조해 산불 등 각종 화재에 주의가 필요하다.


아침 최저기온은 3~11도, 낮 최고기온은 15~20도로 예보됐다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 서해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다.


안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5~2.0m, 서해·남해 0.5~1.5m로 예상된다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
