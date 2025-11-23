본문 바로가기
"구명정 마다하고 남편 곁에"…타이태닉 부부 '멈춘 금시계' 34억원 낙찰

최서윤기자

입력2025.11.23 19:33

수정2025.11.23 19:39

숏뉴스
메이시백화점 소유주 20년 애장품
아내에게 받은 43번째 생일 선물

타이태닉호 침몰 사고 당시 희생된 승객의 회중시계(포켓워치)가 경매에서 178만파운드(약 34억원)에 낙찰됐다고 영국 BBC방송이 22일(현지시간) 보도했다.


영국 경매사 '헨리 알드리지 앤드 선'에 따르면 시계 원래 주인은 이시도어 스트라우스로, 당시 뉴욕 메이시백화점 공동 소유주였다.

그는 부인 아이다 스트라우스와 함께 여행 중 1912년 4월 14일 타이태닉호가 빙산과 충돌하면서 희생됐다.


사고 며칠 뒤 바다에서 스트라우스 시신이 수습됐고, 그의 몸에서 이 시계가 발견됐다.


2시20분에 멈춘 타이타닉 승객의 시계. '헨리 알드리지 앤드 선' 홈페이지 캡처

2시20분에 멈춘 타이타닉 승객의 시계. '헨리 알드리지 앤드 선' 홈페이지 캡처

시계는 덴마크 브랜드 '율스 위르겐센'의 18K 금제 회중시계로, 1888년 아내가 남편의 43번째 생일 선물로 준 것으로 추정된다.

시계에는 스트라우스의 이니셜이 새겨져 있다. 그가 사고 당시까지 20여년간 간직했던 셈이다.


BBC는 사고 당시 아내가 구명보트 탑승을 거부하고 남편과 함께 최후를 맞이하는 것을 선택했다고 전했다.


부부의 사랑을 상징하던 시계도 부부와 함께 바다에 가라앉았고 타이태닉호가 물속으로 가라앉던 그 시각에 멈춰 있다.


아내의 시신은 끝내 발견되지 않았다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
