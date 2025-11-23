"일본 다카이치 내각 지지율, 中日 갈등에도 변동 없어"

마이니치신문 설문 조사 결과

대만 발언 "문제있다" 25%뿐

다카이치 사나에 일본 총리의 내각 지지율이 중국과의 갈등 격화에도 불구하고 고공행진을 이어가고 있다는 조사 결과가 나왔다.

마이니치신문이 22일부터 이틀간 1985명을 대상으로 실시한 여론조사 결과에 따르면, 다카이치 내각 지지율은 65%로 집계됐다. 이는 다카이치 총리가 국회 답변 과정에서 대만 유사시 집단적 자위권 행사를 시사하는 발언을 하기 전인 지난달 조사치(65%)와 동일한 수준이다. '지지하지 않는다'는 부정 평가 역시 23%를 기록해 전월(22%)과 큰 차이가 없었다.

다카이치 사나에 일본 총리가 지난 1일 경북 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 제2세션에서 자료를 살피고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

중일 갈등의 원인이 된 다카이치 총리의 대만 관련 발언에 대해 일본 내 여론은 우호적인 것으로 나타났다. 이번 조사에서 응답자의 50%는 해당 발언에 대해 '문제가 있다고 생각하지 않는다'고 답했으며, '문제가 있다'는 의견은 25%에 그쳤다.

대미 외교 성과에 대한 평가도 긍정적이었다. 지난달 방일한 도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 총리 간의 정상회담에 대해 응답자의 64%가 '긍정적으로 평가한다'고 답해, '평가하지 않는다'(15%)는 응답을 압도했다.

정당 지지율은 집권 자민당이 25%로 1위를 유지했고 입헌민주당(9%), 국민민주당(6%), 일본유신회(6%), 참정당(5%), 공명당(3%), 공산당(3%)이 뒤를 이었다. '지지하는 정당이 없다'고 답한 무당층은 39%로 조사됐다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>