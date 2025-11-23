본문 바로가기
"일본 다카이치 내각 지지율, 中日 갈등에도 변동 없어"

최서윤기자

입력2025.11.23 18:46

마이니치신문 설문 조사 결과
대만 발언 "문제있다" 25%뿐

다카이치 사나에 일본 총리의 내각 지지율이 중국과의 갈등 격화에도 불구하고 고공행진을 이어가고 있다는 조사 결과가 나왔다.


마이니치신문이 22일부터 이틀간 1985명을 대상으로 실시한 여론조사 결과에 따르면, 다카이치 내각 지지율은 65%로 집계됐다. 이는 다카이치 총리가 국회 답변 과정에서 대만 유사시 집단적 자위권 행사를 시사하는 발언을 하기 전인 지난달 조사치(65%)와 동일한 수준이다. '지지하지 않는다'는 부정 평가 역시 23%를 기록해 전월(22%)과 큰 차이가 없었다.

다카이치 사나에 일본 총리가 지난 1일 경북 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 제2세션에서 자료를 살피고 있다. 연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리가 지난 1일 경북 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 제2세션에서 자료를 살피고 있다. 연합뉴스

원본보기 아이콘

중일 갈등의 원인이 된 다카이치 총리의 대만 관련 발언에 대해 일본 내 여론은 우호적인 것으로 나타났다. 이번 조사에서 응답자의 50%는 해당 발언에 대해 '문제가 있다고 생각하지 않는다'고 답했으며, '문제가 있다'는 의견은 25%에 그쳤다.


대미 외교 성과에 대한 평가도 긍정적이었다. 지난달 방일한 도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 총리 간의 정상회담에 대해 응답자의 64%가 '긍정적으로 평가한다'고 답해, '평가하지 않는다'(15%)는 응답을 압도했다.


정당 지지율은 집권 자민당이 25%로 1위를 유지했고 입헌민주당(9%), 국민민주당(6%), 일본유신회(6%), 참정당(5%), 공명당(3%), 공산당(3%)이 뒤를 이었다. '지지하는 정당이 없다'고 답한 무당층은 39%로 조사됐다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
