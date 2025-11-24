"제네시스, 다음 10년은 '마그마' 시대…벤틀리·롤스로이스와 경쟁"

다음 10년 이끌 '럭셔리 고성능' 시장 진입

"고성능차價, 시장 가치 인정받는만큼 책정"

제네시스 성능과 감성의 조화로 차별화

"車산업, 중국을 넘어 인도의 시대 온다"

"제네시스의 첫 10년은 '마그마(고성능 브랜드)' 이전이었다면, 다음 10년은 마그마의 10년이 될 것입니다."

루크 동커볼케 현대차그룹 글로벌디자인본부장(CDO) 겸 최고 크리에이티브 책임자(COO)는 21일(현지시간) 프랑스 남부 르 카스텔레(Le Castellet) 지역에 위치한 폴 리카르 서킷(Paul Ricard Circuit)에서 국내 취재진과 인터뷰를 갖고 제네시스 브랜드의 향후 방향성에 대해 이같이 밝혔다.

21일(현지시간) 프랑스 남부 르 카스텔레 지역에 위치한 폴 리카르 서킷에서 제네시스 임원진이 국내 취재진과 인터뷰를 가졌다. 인터뷰에 참여한 루크 동커볼케 현대차그룹 글로벌디자인본부장(CDO) 겸 최고 크리에이티브 책임자(COO). 제네시스 제공

동커볼케 COO는 "마그마는 제네시스의 새로운 장"이라며 "'역동적 우아함(Athletic Elegance)' 제네시스 철학에 부합하는 럭셔리 고성능, 주행 성능과 승차감을 모두 만족하는 차를 만들 것"이라고 강조했다.

제네시스 마케팅을 담당하는 송민규 제네시스사업본부장(부사장)도 제네시스만의 '고성능 럭셔리'의 정의를 강조했다. 송 부사장은 "경쟁사 측면에서 벤틀리와 롤스로이스를 가장 먼저 참고했다"며 "단순히 트랙에서 성능이 뛰어난 차가 아니라 '과연 이 차의 잠재력이 어느정도 일까?' 하는 느낌을 주고 싶었다"고 강조했다.

이번 인터뷰는 제네시스가 브랜드 첫 고성능 전기차인 'GV60 마그마(Magma)' 출시를 계기로 이뤄졌다. 제네시스는 지난 10년간 성공을 기반으로 '고성능' 라인업을 더해 성능과 감성이 공존하는 새로운 시장에 도전하겠다는 포부다. 이를 위해 마그마만의 디자인은 물론, 전용 사운드와 운전할 때 맡을 수 있는 향까지 개발했다.

과거 10년의 성공 비결에 대해 임원들은 과감한 투자를 통한 빠른 라인업 구축과 감성적인 디자인을 꼽았다. 동커볼케 COO는 "제네시스는 지난 10년간 무려 9개 차종을 출시했다"며 "이렇게 단기간에 빠르게 라인업을 구축한 브랜드는 전 세계 어디에도 없다"고 강조했다.

이어 "보통 글로벌 자동차 기업들은 새로운 브랜드를 선보일 때 1~2개 차종으로 시장 반응을 테스트하고 성공 가능성이 보일 때 추가 투자를 한다"며 "하지만 우리는 처음부터 확신을 가지고 완전한 포트폴리오 구축을 위해 과감하게 투자해왔다"고 덧붙였다.

21일(현지시간) 프랑스 남부 르 카스텔레 지역에 위치한 폴 리카르 서킷에서 제네시스 임원진이 국내 취재진과 인터뷰를 가졌다. 인터뷰에 참여한 송민규 제네시스사업본부장(부사장). 제네시스 제공

송 부사장도 "지난 10년간 제네시스의 성적은 수·우·미·양·가 중에 '수(秀)'"라며 "특히 감성적인 측면을 부각한 디자인이 소비자들에게 인정받은 결과"라고 말했다.

럭셔리 고성능 시장은 타깃 수요층이 제한적인 만큼 경쟁이 더욱 치열하다. 최근 중국 전기차 브랜드들이 보급형 전기차부터 1000마력급 고성능 및 럭셔리 전기차까지 전 라인업을 빠르게 구축하면서 경쟁은 더욱 거세지고 있다. 하지만 제네시스는 치열한 경쟁 환경을 오히려 성장의 발판으로 삼겠다는 자신감까지 드러냈다.

동커볼케 COO는 글로벌 자동차 산업의 흐름에 대해 "1990년대가 일본의 시대였다면 지금은 중국이다. 앞으로 15년 후에는 인도가 급부상할 것"이라며 "치열한 경쟁은 결국 나 자신도 나아지는 계기가 된다"고 강조했다.

송 부사장도 치열한 글로벌 경쟁 속에서 경쟁사의 강점을 학습하고 제네시스만의 차별화 전략을 펼쳐나갈 것이라고 말했다. 그는 "렉서스에서 품질 노하우를, 포르쉐 같은 독일 업체에선 100년을 쌓아온 엔지니어링 유산을, 중국은 타임투마켓(제품의 시장 투입 속도)을 배워야 한다"며 "그러나 우리는 제네시스만의 길을 갈 것이다. 불가능에 도전하는 우리만의 DNA가 있다"고 역설했다.

그는 제네시스 '마그마' 라인업의 가격 전략에 대해서도 무리하게 가격 차이를 벌리지 않겠다고 말했다. 일반적으로 시장에서 고성능 모델은 기본 모델보다 7~10% 높은 가격대로 형성된다. 그는 우선 브랜드 가치를 높인 뒤 시장이 수용할 수 있는 수준에서 가격의 상한선을 결정하겠다는 방침이다.

송 부사장은 "시장에서 브랜드 가치를 인정받고, 그 가치가 평가되는 만큼의 가격을 받겠다는 것이 현재 계획"이라며 "기업과 고객의 가치 인식 차이를 좁혀가며 가격 전략을 세울 것"이라고 설명했다.

프랑스 남부 르 카스텔레 지역에 위치한 폴 리카르 서킷을 달리는 제네시스 고성능 전기차 GV60 마그마. 제네시스 제공





르카스텔레(프랑스)=우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



