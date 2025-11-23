본문 바로가기
"학생독립운동에서 김대중 정신까지"…전남 첫 통합 마라톤 '북적'

호남취재본부 이준경기자

입력2025.11.23 16:38

교육가족 참여 두 배↑…역사·체험·안전 '종합 교육축제'

전남도교육청이 학생독립운동 정신과 김대중 전 대통령의 민주·평화·인권 가치를 함께 기리는 마라톤 대회를 처음으로 공동 개최했다.


도교육청은 23일 목포종합경기장 일원에서 열린 '제96주년 학생독립운동기념 제38회 전남교육감배 마라톤대회·2025 김대중 마라톤대회'가 성황리에 마무리됐다고 23일 밝혔다.

'제96주년 학생독립운동기념 제38회 전남교육감배 마라톤대회·2025 김대중 마라톤대회'가 성황리에 마무리됐다. 전남도교육청 제공

'제96주년 학생독립운동기념 제38회 전남교육감배 마라톤대회·2025 김대중 마라톤대회'가 성황리에 마무리됐다. 전남도교육청 제공

올해 대회에는 약 1만명이 참여했다. 교육가족 참가자는 4,731명으로, 지난해(1,800여명)보다 두 배 이상 늘었다. 두 대회가 한 자리에서 열리기는 이번이 처음이다. 학생독립운동의 역사적 의미와 김대중 전 대통령 정신을 함께 기리자는 취지다.

개회식은 삼계부사관고 관악부 공연에 이어 학생 대표가 '우리의 다짐문'을 낭독했다. 김 전 대통령의 고향인 하의도 출신 학생·교직원 소개 순서도 마련됐다.


주경기장 400ｍ 트랙에서는 학생독립운동 재현 퍼포먼스가 펼쳐졌고, 대형 전광판에서는 관련 영상이 상영됐다. 보조경기장에서는 태극기 페이스페인팅, 브로치 만들기, 역사 퀴즈 등 체험 행사가 운영됐다. 광주학생독립운동기념관 자료 전시도 함께 진행됐다.


안전관리는 강화됐다. 경찰·지자체·의료기관과 협업해 안전요원 114명, 응급구조차 8대를 배치해 상황 발생 시 즉각 대응할 수 있도록 했다.

목포의 한 학생은 "학생독립운동의 의미를 되새길 수 있는 시간이었다"며 "내년에도 꼭 참여하고 싶다"고 말했다.


김대중 교육감은 "오늘의 한 걸음 한 걸음에는 학생독립운동의 용기와 김대중 전 대통령의 평화 정신이 깃들어 있다"며 "학생과 도민이 함께 만드는 열린 교육 축제를 넓혀가겠다"고 밝혔다.


전남도교육청은 이번 대회 운영상 미비점을 보완해 두 대회의 공동 개최 취지를 이어간다는 계획이다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

