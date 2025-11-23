2025 천하장사씨름대축제 개막

국내외 최정상급 장사 총출동

"올해 의성은 씨름의 전통과 현대 스포츠의 열기가 동시에 폭발하는 무대가 될 전망이다"

의성, 일주일간 ‘샅바의 제왕’ 가린다 2025 천하장사씨름대축제 개막 국내외 최정상급 장사 총출동 AD 원본보기 아이콘

'씨름의 고장' 의성이 전국 최강 장사들을 다시 한번 한자리에 모은다.

의성군은 오는 11월 23일(일)부터 29일(토)까지 7일간 의성 종합체육관에서 「2025 의성 천하장사 씨름 대축제」를 개최한다고 밝혔다. 씨름의 기술과 힘, 전통의 진수를 총망라한 이번 대회는 참가 규모와 수준 면에서 역대급이라는 평가를 받고 있다.

대한씨름협회가 주최하고 의성군 씨름협회·의성군체육회가 주관하는 이번 축제에는 국내외 정상급 샅바 고수들이 대거 출전한다. 천하장사 전, 남·여 체급별 장사 전, 세계특별장사전, 초·중·고·대학교·일반부 최강단전 등 전 세대를 아우르는 '씨름 종합 무대'가 일주일 내내 이어진다.

특히 대회 백미인 천하장사 전에는 국내 대표 장사들과 해외 강호들이 참가해 명실상부한 '최강자'를 가리는 승부가 펼쳐질 예정이다. 매 경기 정통 기술과 현대적 전략이 뒤엉키며 샅바 한 뼘 차이로 승부가 갈릴 것으로 보인다.

의성 종합체육관은 전 관람객 선착순 무료입장으로 개방되며, 주요 경기는 KBSN SPORTS와 KBS1에서 생중계된다. 유튜브 '샅바 티브이'에서도 전 경기를 실시간으로 볼 수 있어 국내외 씨름 팬들의 접근성을 크게 높였다.

김주수 의성군수는 "의성 천하장사 씨름 대축제는 전통 스포츠의 힘과 지역문화의 저력을 보여주는 대표 무대"라며 "씨름의 중심지로서 위상을 더욱 공고히 하고, 지역경제에도 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

이번 대회는 단순한 경기 이상의 의미를 가진다. 샅바 한 번에 승부가 갈리고 세대 간 응원이 교차하는, 한국 고유 스포츠의 진정한 '열기와 깊이'를 보여주는 장면들이 쏟아질 것으로 기대된다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>