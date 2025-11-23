본문 바로가기
평택 폐업 공장서 화재…3시간 만에 초진, 인명피해 없어

최서윤기자

입력2025.11.23 15:43

경기 평택시의 폐업한 공장에서 발생한 화재가 3시간여 만에 진압됐다.


23일 오전 11시 31분께 평택시 포승읍 프린터 복합기 부품 공장에서 화재가 발생했다. 해당 공장은 현재 폐업 상태였다.

소방당국은 연소 확대 우려로 대응 1단계를 발령했다. 소방 장비 35대와 인력 105명이 투입된 진화 작업 끝에 오후 2시 37분께 큰 불길을 잡았다. 화재 발생 약 3시간 만이다.


평택 화재 현장. 경기소방

평택 화재 현장. 경기소방

불이 난 공장은 폐업 후 공실 상태였던 것으로 확인됐다. 인명피해는 발생하지 않았다.


경찰 관계자는 "해당 공장은 지난달에 파산해 이미 그 전부터 근로자가 없었으며, 전기가 끊긴 것으로 파악됐다"며 "일각에서 보험금을 노린 방화를 의심할 수도 있는데, 보험 가입 내역은 확인되지 않았다"고 했다.

경찰과 소방당국은 화재를 완전히 진압한 후 정확한 화재 원인과 경위를 조사할 예정이다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
