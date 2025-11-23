본문 바로가기
조국 "정치·민생·경제·사회·인권개혁…거대양당 안 간 신항로 개척"

문혜원기자

입력2025.11.23 15:37

혁신당 지도부 선출 전국당원대회…당대표 단독 출마

조국혁신당 당대표 선거에 단독 출마한 조국 전 비상대책위원장은 23일 "오직 국민의 뜻을 나침반으로 삼아 거대 양당이 가지 않는 신항로를 개척하겠다"고 말했다.

조국혁신당 당 대표 후보에 단독 출마한 조국 전 비대위원장이 23일 오후 청주 오스코에서 열린 전당대회에서 정견 발표하고 있다. 연합뉴스

조 전 비대위원장은 이날 오후 충북 청주 오스코에서 열린 혁신당 전국당원대회 정견 발표에서 "한국 정치가 의지해 온 낡은 해도(海圖)를 찢어버리겠다"며 이같이 밝혔다.


그는 당원들을 향해 "여러분은 무한한 가능성"이라며 "희망을 만들고, 변화를 이끌고, 미래를 여는 힘"이라고 강조했다.

또 "대선 후보도 없는 정당이라는 조롱을 버티며 대승적으로 정권교체에 앞장서 기어코 윤석열 검찰 독재를 무너뜨리고 내란을 격퇴했다"면서 "우리가 마음을 모아 단단하게 통합하면 새 길이 열릴 것"이라고 했다.


아울러 "우리는 다시 새로운 항해를 떠나야 한다"며 "'조국혁신호'는 국민과 함께 이 모든 항해를 마치고, 출발선이 같은 나라, 자유권은 물론 사회권을 누리는 나라, 행복이 권리가 되는 나라, 모두가 성장하는 나라, 바로 그 제7공화국의 항구에 도달하겠다"고 했다.


그러면서 "정치개혁의 항해, 민생개혁의 항해, 경제개혁의 항해, 사회개혁의 항해, 인권개혁의 항해, 이러한 새로운 항해를 본격적으로 시작하겠다"고 했다.




문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

