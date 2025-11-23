한·중·일 유행중인 '이 것', 日 연구소가 밝혀낸 결과

"백일해 환자 80%에 항생제 내성균"

일본에서 지난 3분기 환자에게서 채취된 백일해균과 검체 가운데 약 80%가 일반적인 항균제로는 효과를 보기 힘든 내성균이었다는 조사 결과가 나왔다. 최근 일본에서는 한국처럼 백일해가 유행 중이다.

백일해는 보르데텔라 백일해균(Bordetella pertussis)에 감염되어 발생하는 호흡기 질환이다. 전염성이 매우 높아 가족 한 명이 걸리면 금방 가족 중 2차 발병이 나타난다.

재채기. (이 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다.) 게티이미지뱅크 연합뉴스

연합뉴스는 23일 교도통신을 인용해 이를 보도했다. 일본 국립건강위기관리연구기구의 국립감염증연구소(NIID) 등이 7∼9월 채취된 검체 약 370건을 대상으로 벌인 유전자 변이 유무 조사에서 내성균이 79.5%를 차지했다.

이어 "내성균의 유전자형은 지난해 중국에서 유행한 백일해 유형과 가까워 방일 여행객 등을 통해 퍼졌을 가능성이 있다"고 보도했다.

내성균 여부는 곧바로 알 수 없는 것으로 알려졌다. NIID 오쓰카 나오 실장은 "이미 전국적으로 퍼져있는 만큼 내성균 가능성을 염두에 두고 백일해 치료에 임할 필요가 있다"고 했다.

일본에서 백일해가 역대 최대 발생을 보인다. 올해 들어 11월 9일까지 일본에서 집계된 백일해 환자수는 10대 이하를 중심으로 총 8만 5000여명에 달한다. 이는 현행 방식의 집계가 개시된 2018년 이후 가장 많은 환자 수로, 종전 역대 최다였던 2019년의 5배 이상이다. 전체 47개 현 모두에서 확진자가 나온 것으로 파악되고 있다.

백일해 유행은 코로나19 팬데믹 이후 나타난 세계적인 현상이다. 중국도 백일해가 전례 없을 만큼 대유행했다. 1~2월에만 총 3만2380명의 백일해 환자가 보고돼 전년 대비 23배 폭증했다. 4~5월에는 갑자기 9만명이 넘는 환자가 발생하며 사망자가 25명까지 치솟았다.

국내 백일해 환자는 2023년 11월부터 이상 조짐을 보이다 지난해 4월부터 폭증하기 시작해 지난해 7월 1만 586명을 기록했다. 이후 점차 줄어들기 시작해 지난달에는 94명을 기록했다. 두 자릿수 환자가 보고된 것은 2023년 11월 이후 처음이다.





