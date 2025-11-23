세계인 입맛 사로잡은 'K-푸드' 1위는 '한국식 치킨'

농식품부 등 해외 소비자 대상 조사

한식 인지도 69%·만족도 94%

해외 소비자들이 최근 1년간 가장 자주 먹었고 가장 좋아하는 한식 메뉴로 '한국식 치킨'이 꼽혔다.

농림축산식품부와 한식진흥원은 22개국 주요 도시의 소비자 1만1000명을 대상으로 한 '2025년 해외 한식 소비자 조사' 결과를 23일 발표했다.

이재용 삼성전자 회장이 지난달 30일 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 젠슨황 엔비디아 최고경영자와 '치맥' 회동 중 시민들에게 치킨을 나눠주고 있다. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

조사 결과 비빔밥과 김치, 한국식 치킨이 세계인의 입맛을 가장 많이 사로잡았으며, 세계 시장에서 한식의 브랜드 가치가 한층 강화된 것으로 나타났다.

'가장 선호하는 한식'으로는 한국식 치킨이 14%로 1위를 차지했으며, 그다음으로는 김치(9.5%)가 2위, 비빔밥(8.2%)이 3위였다. 이어 불고기(5.6%), 라면(5.1%), 삼겹살구이(4.5%), 김치볶음밥(4.4%)이 뒤따랐다. 최근 1년 동안 자주 먹은 한식은 한국식 치킨(28.3%)과 김치(28%)가 비슷하게 첫 손에 꼽혔으며, 비빔밥(19.9%), 라면(16.6%), 불고기(14.0%), 만두(13.3%), 김치볶음밥(12.5%)도 상위권에 포진됐다.

한식에 대한 인지도도 많이 높아졌다. 한식에 대해 얼마나 잘 알고 있는지에 '알고 있다'는 응답이 68.6%로 지난해 대비 2.9%포인트 높아져 조사 이래 최고치를 기록했다. 한식을 먹어 본 적이 있는 응답자 중 압도적 다수인 94.2%가 한식에 만족했으며, 한식을 다시 먹겠다는 의향을 밝힌 이도 지난해 대비 4.5%포인트 높아진 80.6%로, 처음으로 80%를 넘어섰다.

최근 1년간 현지 한식당을 방문한 경험이 있는 소비자는 71.7%였다. 한식당 방문자 중 93.1%가 방문한 한식당에 만족했고 90.7%는 다시 찾을 의향이 있다고 답했다. 도시별로 보면 호찌민, 마닐라, 상하이, 자카르타, 베이징, 런던, 두바이, 상파울루, 시드니, 홍콩에서 한식당에 대한 만족도와 재방문 의향 모두 평균보다 높았다. 반면 도쿄, 로마, 파리, 타이베이, 싱가포르, 토론토는 상대적으로 낮았으며, 도쿄는 지난해에 이어 만족도와 재방문 의향이 가장 낮은 도시였다.

한식에 대한 관심은 한류 콘텐츠로 높아진 것으로 나타났다. '한류 콘텐츠를 경험한 후 한식을 먹어보거나 한식에 관심을 가지게 됐다'는 응답은 65.1%에 달했다.

농식품부는 이번 조사 결과를 바탕으로 지역별 맞춤형 한식 홍보, 한식당 경쟁력 강화, 한류 콘텐츠 및 간편식(HMR)과 연계한 글로벌 한식 확산 등의 정책을 확대할 계획이다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>