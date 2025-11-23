중일 갈등 빌미 발언 日 다카이치…G20 출국길 SNS 글 논란

'마운트 취할 옷' 고민 글

외교 협상서 마운트 발언에

야당 "경솔하다" 잇단 비판

중일 갈등의 빌미가 된 대만 개입 시사 발언을 했던 다카이치 사나에 일본 총리가 이번에는 소셜미디어에 올린 옷차림 관련 글로 도마 위에 올랐다.

다카이치 총리는 지난 21일 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 위해 남아프리카공화국으로 향하던 중 엑스(X·옛 트위터)에 글을 게시했다.

다카이치 사나에 일본 총리가 22일(현지시간) 남아프리카공화국 요하네스버그 나스렉 엑스포센터에서 열린 G20 정상회의 G7 플러스플러스 회의에 앞서 참석자들과 대화하고 있다. AFP·연합뉴스

다카이치 총리는 이 글에서 출국 하루 전 옷을 고르는 데 고민했다며 지난 14일 참의원 예산위원회에서 "가능한 한 일본 최고의 원단으로 최고의 장인이 만든 옷을 입고 세계 각국 정상들과 회담에 임해달라. 싸구려 옷으로는 얕보일 수 있다"는 참정당 소속 안도 히로시 의원의 당부가 떠올랐기 때문이라고 했다.

그러면서 "안도 의원의 지적이 일리가 있는 것 같아서 '싸구려로 보이지 않는 옷' '얕보이지 않는 옷'을 선택하는 데 몇시간을 소비했다"며 "결국 익숙한 재킷과 원피스로 짐을 쌌지만 외교 교섭에서 마운트를 취할 수 있는 옷을 무리해서라도 사야 할지도 모르겠다"고 글을 마쳤다.

논란 핵심은 '마운트를 취할 수 있는'이라는 표현이었다. '마운트'는 영어 '마운팅'(mounting, 동물이 다른 동물 등 위에 올라타는 행동)에서 유래한 외래어로, 일본에서는 '마운트를 취한다'는 것이 상대보다 자신이 우위에 있음을 보여주려는 행위를 뜻한다.

요네야마 류이치 입헌민주당 의원은 엑스에 "생각은 자유지만 그것을 공공연하게 밝히면 상대방에게 '지금 마운트를 취하려고 하는구나'하고 생각하게 한다"며 "그 전에 대체 무엇을 입으면 마운트를 취할 수 있을까 싶기도 하다"고 비판했다.

또 다른 야당인 고이케 아키라 공산당 의원도 "현직 총리가 '외교 협상에서 마운트를 취한다'는 식의 글을 국제회의를 향하는 비행기 안에서 올리다니 너무나도 경솔하고 몰지각하지 않은가"라고 지적했다.

이번 논란에 대해 일본 내 여론은 지지 성향에 따라 엇갈리고 있다. 일각에서는 남성 총리와 달리 의상 선택에 제약이 많은 여성 총리의 고충에 공감하거나 야당의 과도한 트집 잡기라고 옹호했다. 반면 다른 한편에서는 총리로서 단어 선택이 위험하고 품위가 없다는 비판적인 반응을 보였다.





