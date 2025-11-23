농식품부, '농협 비리 제보센터' 운영…범농협 업무 부당행위 대상

농림축산식품부는 농협중앙회와 조합 등의 업무상 비리, 부당행위 등의 제보를 위해 '농협 관련 익명제보센터를 운영한다고 23일 밝혔다.

익명제보센터는 농식품부 공식 홈페이지의 팝업창 또는 상위 배너의 '국민소통-신고함-익명신고' 탭을 클릭해 접속할 수 있다. 불법·부당한 업무처리와 부정한 청탁이나 알선, 채용 비리나 갑질 등 범농협 업무 전반의 부당행위가 제보 대상이다. 농협 직원뿐만 아니라 국민 누구라도 이용할 수 있으며 신고자의 신분 등은 철저히 보호된다.

농협중앙회 전경(자료사진). 농협중앙회 AD 원본보기 아이콘

농식품부는 연말까지 농협 관련 익명제보센터를 운영할 예정이다. 제보 내용은 농식품부의 조사나 감사의 목적으로만 활용한다. 제보 시에는 원활한 조사를 위하여 부패행위 등을 입증할 수 있는 증빙자료를 첨부해야 한다.

최근 농협중앙회는 횡령과 부정선거 등 잇따른 비위 사건이 발생하고 있다. 이에 농협중앙회는 21일 공정하고 투명한 인사문화 확립을 위해 대대적인 경영혁신 방안을 추진하겠다고 지난 21일 밝혔다. 농협중앙회는 먼저 임원급 고위직 인사 선출과정의 투명성과 객관성 강화를 위해 외부 전문기관(헤드헌팅)을 활용한 후보자 관리체계를 도입한다. 또 인사 청탁 사실이 확인될 경우 보임 해제·승진 배제 등 인사상 불이익을 주고, 반복적·상습적 청탁에 대해서는 징계 및 형사고발 등 강력한 조치를 취하고, 관련자는 지속해서 인사관리 할 방침이다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



