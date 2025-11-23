李대통령, 인도·브라질 정상과 연쇄 회동…"경제·안보 협력 증진"

이재명 대통령이 22일(현지시간) 남아프리카공화국 나스렉 엑스포센터에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의에서 나렌드라 모디 인도 총리와 인사하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 22일(현지시각) 주요 20개국(G20) 정상회의가 진행 중인 남아프리카공화국 요하네스버그에서 나렌드라 모디 인도 총리와 만나 양국 간 협력 필요성을 논의했다. 모디 총리는 이 대통령의 인도 방문도 요청했다.

대통령실은 이 대통령이 이날 모디 총리의 요청으로 정상회의장에서 회동을 가졌다고 밝혔다. 두 정상은 정상회의가 시작되기 전 만나 포옹하며 인사를 나누기도 했다.

대통령실에 따르면 모디 총리는 이 대통령에게 인도를 방문해달라고 초청했다. 이에 이 대통령은 인도와 경제, 문화, 안보 등 여러 방면에서 협력과 인적 교류를 증진하고 싶다며 인도를 조속히 방문할 수 있기를 바란다고 화답했다.

또 모디 총리는 한국의 조선업 역량을 높이 평가하고 미래지향적인 분야에서 협력을 공고히 하자고 제안했다. 이 밖에도 두 정상은 인공지능(AI)과 방산 등 다양한 분야에서 양국 간 협력 증진 필요성에 공감하고 관련 실무 협의를 추진해 나가기로 했다.

이 대통령은 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령과도 회동했다. 이 대통령은 룰라 대통령의 방한을 기대한다고 말했고, 룰라 대통령은 초청에 감사를 표하며 한국을 꼭 방문하고 싶다고 답한 것으로 알려졌다. 룰라 대통령 역시 이 대통령이 내년에 브라질을 방문해 주기를 바란다고 요청했다.

양국 정상은 각국의 소득분배와 경제발전 정책 등 사회경제적 주제에 대해 허심탄회한 대화를 나눴다고 대통령실은 전했다. 아울러 외교, 재무, 산업, 기술, 교육, 에너지 등 범정부 차원의 교류·협력과 기업인 등 민간 부문을 포함한 포괄적 협력 강화를 추진하기로 했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



