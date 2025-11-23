에버랜드 스피드웨이 7000명 달렸다… '10K 서킷런' 성황

에버랜드 스피드웨이에서 러너들이 실제 자동차 경주 코스를 달리는 이색 대회가 열렸다. 삼성물산 리조트부문은 23일 약 7000명이 참가한 '2025 에버랜드 10K 서킷런'이 성황리에 진행됐다고 밝혔다.

에버랜드 스피드웨이와 소셜 러닝 플랫폼 러너블이 공동 주최한 이번 대회는 국제 규격을 갖춘 스피드웨이 풀코스 4.3㎞ 1바퀴와 단축 코스 2.85㎞ 2바퀴를 합친 총 10㎞ 코스를 달리는 방식이다. 자동차 레이싱이 열리는 서킷을 일반 러너가 직접 뛰는 기회라는 점에서 관심이 높았다.

22일 국내 모터 스포츠의 성지로 불리는 에버랜드 스피드웨이에서 이색 마라톤 대회 '2025 에버랜드 10K 서킷런'이 성황리에 개최됐다. 삼성물산 리조트부문. AD 원본보기 아이콘

참가자들은 기록 기준에 따라 55분 이하와 55분 이상 두 그룹으로 나뉘어 출발했다. 완주자에게는 기념 메달과 목표 달성 인증 아이템이 제공됐다. 10㎞ 완주가 부담스러운 참가자를 위해 서킷 1바퀴를 체험하는 '랩 투어'도 함께 운영됐다.

자동차 서킷에서 치러지는 대회의 특성상 출발 전 드리프트 쇼가 펼쳐졌고, 출발 신호와 동시에 레이싱카가 선두에서 질주하는 퍼포먼스가 이어졌다. 서킷 사파리 투어와 오프로드 체험, 레이싱카 포토존 등 현장 프로그램도 구성됐다.

종목별 남녀 1위에게는 전문 카레이서가 주행하는 차량에 탑승해 드리프트와 고속 주행을 체험할 수 있는 기회가 제공됐다.

에버랜드 스피드웨이 관계자는 러닝 크루 문화 확산으로 서킷런 대회가 지난해에 이어 두 번째로 열렸다고 설명하며 이번 행사가 모터 스포츠에 대한 관심을 높이는 계기가 되길 기대한다고 밝혔다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr



