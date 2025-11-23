손흥민 2골 넣었지만 승부차기서 실축…LAFC 컨퍼런스 결승행 좌절

손흥민이 23일 오전(한국시간) 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스에서 열린 밴쿠버 화이트캡스와의 2025 MLS컵 PO 콘퍼런스 준결승에서 후반 두 골을 넣으며 맹활약했으나 승부차기에 실축하며 소속팀 로스앤젤레스(LA)FC의 승리를 이끄는데 실패했다.

LAFC는 화이트캡스와의 경기에서 전후반 2대2 동점을 기록한 뒤 승부차기에서 3대4로 패하며 결승 진출에 실패했다.

LAFC는 원정의 약점을 극복하지 못하며 전반 단 한 차례의 슛팅도 기록하지 못할 정도로 답답한 경기를 했고 0대2로 밀린 채 전반을 마쳤다.

손흥민은 후반 15분 만회골을 넣었고 후반 추가시간 5분, 지난 14일 대전월드컵경기장에서 열린 볼리비아와의 경기에서 넣었던 프리킥 골과 거의 똑같은 프리킥 골을 성공시키며 2대2 동점을 만들어냈다. 하지만 승부차기에서 팀의 첫 번째 키커로 나서 실축하며 아쉬움을 삼켰다.





