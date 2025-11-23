본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

해외뉴스

손흥민 2골 넣었지만 승부차기서 실축…LAFC 컨퍼런스 결승행 좌절

박병희기자

입력2025.11.23 14:43

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

손흥민이 23일 오전(한국시간) 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스에서 열린 밴쿠버 화이트캡스와의 2025 MLS컵 PO 콘퍼런스 준결승에서 후반 두 골을 넣으며 맹활약했으나 승부차기에 실축하며 소속팀 로스앤젤레스(LA)FC의 승리를 이끄는데 실패했다.

손흥민이 23일 오전(한국시간) 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스에서 열린 밴쿠버 화이트캡스와의 2025 MLS컵 PO 콘퍼런스 준결승에서 후반 추가시간 5분 2대2 동점을 만드는 프리킥 골을 성공시킨 뒤 포효하고 있다. [사진 제공=AFP연합뉴스]

손흥민이 23일 오전(한국시간) 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스에서 열린 밴쿠버 화이트캡스와의 2025 MLS컵 PO 콘퍼런스 준결승에서 후반 추가시간 5분 2대2 동점을 만드는 프리킥 골을 성공시킨 뒤 포효하고 있다. [사진 제공=AFP연합뉴스]

AD
원본보기 아이콘

LAFC는 화이트캡스와의 경기에서 전후반 2대2 동점을 기록한 뒤 승부차기에서 3대4로 패하며 결승 진출에 실패했다.


LAFC는 원정의 약점을 극복하지 못하며 전반 단 한 차례의 슛팅도 기록하지 못할 정도로 답답한 경기를 했고 0대2로 밀린 채 전반을 마쳤다.

손흥민은 후반 15분 만회골을 넣었고 후반 추가시간 5분, 지난 14일 대전월드컵경기장에서 열린 볼리비아와의 경기에서 넣었던 프리킥 골과 거의 똑같은 프리킥 골을 성공시키며 2대2 동점을 만들어냈다. 하지만 승부차기에서 팀의 첫 번째 키커로 나서 실축하며 아쉬움을 삼켰다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"거품 터지면 결국 추락"…'어딜 먼저 팔까' 질문에 실리콘밸리 전문가들의 선택 "거품 터지면 결국 추락"…'어딜 먼저 팔까' 질문... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'얕보이지 않는 옷' 뭐길래…日서 논란 중인 총리의 한마디

"맥북 스피커랑 구분 안돼"…IT유튜버 극찬한 '이 것'

서민 음식 대표주자였는데…지난달 가장 비싸진 외식메뉴는 '이것'

"2억5000만이 10억 돼"…김구라 아들, 아파트 대박났다

30~50만원대 크리스마스 케이크 수두룩…매년 10만원씩 가격 상승

"정답 두 개인 문제 있어"…수능 국어 오류 지적 또 나왔다

땅주인 2000번 만났다…도쿄 한복판 1000% 용적률 뚫은 '34년 뚝심'

새로운 이슈 보기